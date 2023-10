Vendégeknek építenek lombházat a szárhegyi gyermekotthon lovardájánál

A gyergyószárhegyi tatárdombi lovardánál rendhagyó munkálat zajlik ezekben a napokban: a patak fölé magasodó fűzfák ágai közt egy lombház épül. A munkában a Böjte Csaba alapítványa által felkarolt fiatalok is részt vesznek. Az építkezés az ő javukat szolgálja majd.

Több mint 30 négyzetméter alapterületű ház készül a magasban, amely benyúlik a patak fölé is, így különleges élményt ad majd a benne lakóknak ez a szálláshely. Amint László Pál, a lovarda vezetője elmondta,

Célja pedig az, hogy a környéken ritkaságnak számító szálláshely bérbeadásával új jövedelmi forráshoz jusson a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, és ez a jövedelem a Böjte Csaba által vezetett szervezet által felkarolt nehéz sorsú gyerekek, fiatalok ellátását szolgálja majd, nevelési költségeik fedezéséhez járuljon hozzá.

A munkából a FabrikÁcs mellett a Szent Anna Gyermekotthonban élő fiatalok is kiveszik a részüket (ahogy más, a ház körül adódó munkákból is), ez is hasznos a nevelésük szempontjából.