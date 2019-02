Vásárhelynek van, Csíkszeredának nem kell, Udvarhelyen meglátják

Elemzés közben. A hitelfelvételt nem mindenhol tartják elfogadhatónak. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Egy város eladósodási arányának kiszámításakor a település előző három évi saját bevételeit veszik figyelembe (nem számítják be azokat a bevételeket, amelyek például egy ingatlan eladásából származnak, mert azok nem állandók). A város eladósodása nem lehet nagyobb, mint az átlagbevételek 30 százaléka.

Marosvásárhely tavaly 33 millió lejes kölcsönt vett fel a főtéri mélygarázs megépítésére.

Ennek a munkálatnak előreláthatóan idén fognak majd neki, hamarosan kiírják a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására.

Az idei első önkormányzati ülésen sürgősségi napirendi pontként került terítékre egy újabb, immár 90 millió lejes bankkölcsön felvétele. Volt olyan önkormányzati képviselő, aki szóvá tette, nem érti, miért nem adtak lehetőséget arra, hogy a kölcsön felvételéről a bizottságokban egyeztessenek, vitázzanak, és miért az ülés kezdete előtti öt percben kapták meg a tervezetet. Sergiu Papuc alpolgármester azzal indokolta a hitelfelvételt, hogy a költségvetés hiányában a városnak szüksége van pénzre, hogy folytathassa az elkezdett munkálatokat, illetve újakat kezdhessen el. Papuc elmondta, hogy

Marosvásárhely eladósodási aránya januárban valamivel több mint 9 százalék volt, a 90 millió lejes kölcsön felvételével pedig valamivel több mint 20 százalék fölé emelkedett.

Utóbbi kölcsönt legtöbb tizenhárom éven belül akarja visszafizetni a város. A sürgősségi napirendi pontot egy tartózkodással, három ellenszavazattal és tizenkilenc igen szavazattal elfogadták. A határozat értelmében a 90 millió lejből huszonegy tervet valósítanak meg. Ezekből tizennégy tömbházlakások hőszigeteléséről és manzárdosításáról szól, itt a város az önrészt akarja ebből a pénzből biztosítani, illetve a manzárdosítási költségeket (húsz új lakrészt alakítanak ki).

A tervek között van továbbá két útjavítás (4 millió lej), játszóterek kialakítása (6 millió lej), autóbusz-vásárlás (51 millió lej), iskolai tornaterem-építés (4 millió lej), a városi stadion korszerűsítése és atlétikai központ kialakítása (10 millió lej), a Belvedere negyed központi parkjának kialakítása (6 millió lej).

Nem folyamodnak hitelhez

Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, jelenleg a városnak nincs bankhitele, és nem is terveznek igényelni. „Uniós és állami támogatásokat próbálunk lehívni, és ezekkel egészítjük ki a város költségvetését. Nem folyamodtunk bankkölcsönhöz, hiszen

meggyőződésünk, hogy nem gazdálkodhatunk az unokáink pénzéből”

– mondta az alpolgármester, arra utalva, hogy a hosszú lejáratú hitelek esetében lehetséges, hogy a következő nemzedékeknek kell majd törleszteniük a jelenlegi városvezetés által felvett kölcsönöket. Az alpolgármester idézte Ráduly Róbert Kálmán polgármester egyik kedvenc mondását is:

Csíkszereda attól hiteles, hogy nincs hitele.

A székelyudvarhelyi helyzetről Ember Attila, a városháza sajtószóvivője számolt be, kiemelve, hogy Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának jelenleg semmilyen típusú hitele nincs. „A polgármesteri hivatal jelenleg nem is tervez hitelhez folyamodni, azonban ez változhat, hiszen a költségvetés elfogadása után láthatunk tisztábban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a város tizenegy projekt esetében pályázott vissza nem térítendő támogatásokra, ezek jelentős része pozitív elbírálásban részesült. A külső források bevonásával, vissza nem térítendő támogatásokkal megvalósítandó kivitelezések önrészt is feltételeznek.

Ha a közeljövőben jóváhagyandó költségvetés nem fedezi majd teljes mértékben a fejlesztésekhez szükséges önrészt, akkor valószínűleg hitelhez kell folyamodnunk,

de kizárólag csak a fejlesztésekre és az önrészek részleges biztosítására vennénk igénybe kölcsönt” – ismertette.