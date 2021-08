Vannak még helyek, szeptembertől kezdődik az újabb iratkozás az egyetemekre

7500 euró az éves tandíj a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem orvosi és fogorvosi szakán, ahol újabb helyeket hirdettek meg az őszi felvételire. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen számos tandíjmentes hely közül lehet választani, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem is fogad még ősszel is beiratkozókat, igaz, hogy nem a színészképzésre.

Vannak még szabad helyek az egyetemeken. Lehet még iratkozni. Archív • Fotó: Haáz Vince

A napokban jelentette be a volt orvosi egyetem rektora, Leonard Azamfirei, hogy

30 hellyel bővítik ki a román orvosis helyek számát, míg 5-5 újabb helyre hirdetnek őszi felvételit a román és a magyar fogorvosi karon.

Minden, most közzétett hely tandíjköteles, az éves tandíj pedig 7500 euró. Az egyetemen szeptember elsejétől lehet beiratkozni az őszi felvételire, s a fent említett helyeken kívül

jelentkezni lehet a gyógyszerészeti szakra, ahol magyar, tandíjmentes helyek vannak még, de a szintén magyarul zajló informatikus képzésre is.

Idén első alkalommal indított az egyetem angol nyelvű építészeti szakot, ezen vannak ingyenes és tandíjköteles helyek is. Az őszi felvételire megmaradt többi hely román tannyelvű képzéseken van, ezek tandíjkötelesek, a részletekről pedig az egyetem honlapján lehet tájékozódni.

Színes képzési lehetőségek

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem honlapján egyelőre csak a csíkszeredai és kolozsvári karokon tették közzé az őszi felvételire maradt helyeket, a marosvásárhelyi karon telefonon is próbáltunk érdeklődni ezekről, ez idáig sikertelenül. Jó tudni, hogy

a csíkszeredai karon az alap- és a mesterképzés esetében is a beiratkozás szeptember 1–7. között lesz, s számos szak esetében személyes meghallgatást is tartanak.

Az alapképzés esetében tandíjmentes helyek maradtak az agrár- és élelmiszeripari gazdaság, az általános közgazdaság, az általános közgazdász és a marketing szakon is. De várják azok jelentkezését is, akik

ingyenesen szeretnének román és angol nyelvet és irodalmat, vagy világirodalmat és angol nyelvet tanulni.

Nem teltek be a nyári felvételi során a tandíjmentes helyek az élelmiszeripari mérnök, génsebészet és turisztikai mérnök szakon sem, ide is várják a fiatalok jelentkezését. Minden szakon maradtak még költségtérítéses helyek is, itt egy évre a tandíj 250 euró.

A mesterképzési szakokon is be lehet iratkozni a tandíjmentes helyekre is, például a fordító és tolmács, a vezetés és szervezés valamint az alkalmazott közgazdaságtan képzések esetében. Akik nem jutnak be az ingyenes helyekre, beiratkozhatnak a tandíjkötelesre, ahol az éves tandíj 500 euró évente.

A Sapientia EMTE kolozsvári karán vannak még ingyenes helyek

a jog, a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, a környezettudomány szakon és a nemrég indult táncművészeti szakon is, ahol azonban kizáró jellegű hallás-, ritmus-, hajlékonyság- és fizikai erőnlét próbákon kell részt venniük a jelentkezőknek.

Itt vannak költség-hozzájárulásos helyek is, a legdrágább éves tandíj jog szakon van: 450 euró évente. A lehetőségeket a sapientia.ro weboldalon lehet böngészni, ahol külön lehet szűrni a három helyszínen működő karokra.

Vásárhelyi, udvarhelyi és gyergyói képzések

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szeptember 4-től fogadják az őszi felvételire jelentkezőket, a szabadon maradt állami és költségtérítéses helyekre. Az egyetem honlapján közölt tájékoztatás szerint

a színház és előadóművészi szakon koreográfiára és teatrológiára lehet még jelentkezni, de fogadnak beiratkozókat a film és média, valamint a zene szakra is, ez utóbbi esetében vannak ingyenes helyek is.

Magiszteri képzést több szakon és területen hirdetnek, ezeket és az őszi felvételire szabadon maradt helyek számát az egyetem honlapján lehet tanulmányozni.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozataként Székelyudvarhelyen működő Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (PADI) keretében is maradtak helyek az őszi felvételire is, igaz csak tandíjkötelesek. Aki az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon szeretne továbbtanulni, az a 19 fizetéses hely egyikére iratkozhat be, az éves tandíj itt 2900 lej.

A kolozsvári székhelyű egyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán öt, ingyenes helyet lehet elfoglalni a turizmus-földrajz képzésen és két, ingyenes magiszteri helyre lehet beiratkozni az ökoturizmus és fenntartható fejlesztés szakon. A tandíjköteles helyek száma jóval nagyobb, az éves tandíj itt 2800 lejbe kerül.