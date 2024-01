Úton vannak a traktorokkal, a főtérre is bemennek kisautókkal a gazdák

Kerelőszentpál és Nyárádtő között vonultak fel traktorokkal kedden is az elégedetlen gazdák. A közúti forgalom nagy részét az autópályára terelték. A prefektúra előtt is tiltakozni fognak délután.

Kedden is az utcára vonultak traktoraikkal a Maros megyei gazdák. Mint Iacob Boca, a megyei állattenyésztők szervezetének elnöke a sajtónak elmondta, kedden déltől 80 traktorral vonultak fel Nyárádtő és Radnót között, folytatva a hétfőn megkezdett tiltakozó akciójukat.

Azt tervezik, hogy délután kisautókkal mennek a prefektúra elé, hogy ott is hangoztassák követeléseiket. Elégedetlenek a gázolaj árának emelkedése miatt, de azért is, hogy az ukrán termékek behozatala ellehetetleníti a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozók életét, vállalkozását. Várják, hogy a Hivatalos Közlönyben is megjelenjen mindaz, amit a gazdáknak ígért a kormány, és csak azután hagyják abba a felvonulást, tiltakozást.