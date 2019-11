Ünnepi köntösbe öltöznek a székelyföldi városok

A legtöbb székelyföldi városban december elsején, advent első vasárnapján kapcsolják fel a díszkivilágítást, kivéve Marosvásárhelyen, ahol december ötödikéig kell erre várniuk a lakóknak. Az eltérő időpontok mellett az is változó, hogy az egyes önkormányzatok mennyit fordítottak a városok díszítésére: az összegek nullától 160 ezer lejig terjedő skálán mozognak.

Marosvásárhelyen december 5-én kapcsolják fel a karácsonyi díszeket • Fotó: Haáz Vince

Idén az 1918. December 1. utcában helyeztek ki új elemeket, illetve egy tavaly bevezetett ötletet is újraterveztek. Akkor a főtéren lehetett kerékpározva karácsonyi fényeket gyújtani: az ott kihelyezett geodóm fényeit egy háromszemélyes tandembicikli generálta. A nagy népszerűségnek örvendő elemet idén más helyszínen próbálhatják ki az érdeklődők:

az újrahasznosítás érdekében a már meglévő díszeket minden évben újra felhasználják, emellett azonban meglepetést is szeretnének okozni a lakóknak, így törekszenek a bővítésre is.

Barta Mónika azt is elárulta, mintegy 700 díszítőelemet helyeztek ki a városban, ezeket december elsején, advent első vasárnapján kapcsolják fel. A város karácsonyfája is ekkor borul ünnepi fénybe, itt azonban érdemes megemlíteni, hogy

a kovásznai megyeszékhelyen nem vágott fenyőt állítanak, hanem évek óta a központi park egyik fenyőfáját díszítik fel.

Ezt a környezettudatos szemléletmódot idén a karácsonyi vásárra is kiterjesztették, amelyen az árusok csak biológiailag lebomló edényekbe és poharakba árusíthatják portékáikat. A városban továbbá két adventi koszorút is elhelyeznek a központban és a vasútállomás közelében lévő körforgalomban. Azt is megtudtuk:

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 160 ezer lejt költött ebben az évben a díszkivilágításra.

Kisebb újítások

Gyergyószentmiklóson kisebb újításokra számíthatnak a helybéliek Darvas Magdolna, a városháza külkapcsolati és kulturális referensének elmondása alapján. Idén is a Szabadság tér és a város főútvonalai borulnak ünnepi fénybe, az adventi koszorú azonban új helyszínre kerül.

A koszorú korábbi helyére, a Nicolae Bălcescu, a Kárpátok utca és a Gyilkostó sugárút kereszteződésében lévő körforgalomba ezúttal egy öt méter magas fenyőfát helyeznek el, az adventi koszorú pedig átkerül a Szabadság térre.

Szintén újdonság, hogy a Kossuth Lajos, a Márton Áron és a Gábor Áron utcákban lévő villanyoszlopokra idén fényhálók kerülnek. Darvas Magdolna arra is kitért, hogy már hozzáláttak a díszkivilágítás elemeinek felszereléséhez, az ünnepi fények felkapcsolását pedig december elsején, az első adventi gyertya meggyújtásával párhuzamosan tartják.