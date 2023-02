Újjáalakul a gyergyószentmiklósi polgárőrség

A héten elkezdi a járőrözést, a város és környékének szemmel tartását a gyergyószentmiklósi polgárőrség. Egyelőre tíz személy kapcsolódott be a közbiztonság megerősítését célzó tevékenységbe, de újabb tagokat várnak, hívnak a soraikba.

Gyergyószentmiklóson több éven át jelentős számú önkéntes részvételével működött a polgárőrség, de aztán a lendület alábbhagyott, és végül le is állt ez a mozgalom. Most egy új, erre létrehozott szervezet,

A múlt héten zajlott egy megbeszélés, ahol egyelőre tíz személy vált a polgárőrség tagjává, de rajtuk kívül is vannak még, akik jelezték, hogy segítenek, szerepet vállalnak ebben.

Most egy terepjáró megvásárlása van folyamatban, amivel a járőrözést szeretnék folytatni

– ismertette Sára Tibor, az új polgárőrség vezetője. Addig is, azonban már

Sára bízik abban, hogy az egyelőre kislétszámú szervezet gyarapodni fog. Meghívást is intézett azokhoz, akik szeretnének részt venni ebben.

Az új polgárőrségnek többen is segítenek azok közül, akik a korábbi mozgalomban szerepet vállaltak, így Bajkó László is, aki annak a vezetője volt.

A következő időszakban pedig felveszik a kapcsolatot a közeli községekben tevékenykedő polgárőrökkel is, akikkel majd szeretnének együttműködni.

Sára Tibor elmondta még, hogy az Együtt Gyergyószentmiklósért Egyesületnek további tervei is vannak, más módon is segíteni szeretnének a gyergyószentmiklósiaknak, például egyedülálló időseket is felkarolnák.

A polgárőrségbe a 0735-343 449-es telefonszámon vagy az Együtt Gyergyószentmiklósért Egyesület Facebook-oldalán lehet jelentkezni.