Újból az eredeti pompájában tündököl majd a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörtermében elkezdődött restaurálási munkálatok során a festék alul előbukkant az eredeti falfestés, amely formájában is és színeiben is jobban illik a terem és a Kultúrpalota díszítéséhez.

Restaurálási munkálatok a Tükörteremben: előkerültek az eredeti falfestmények • Fotó: Haáz Vince

Azt is megtudtuk a Kultúrpalota vezetőjétől, hogy nem csupán a falakat festették át, de az oszlopokat is. Azokat ráadásul több rétegben is. Eddig ugyanis egy semleges szürke, vagy homokszín borította az oszlopokat, de kiderült, hogy azok is színesek, és sokkal szebbek az eredeti festés szerint. Az ezüstös és zöld szín kombinációja a meghatározó, ami a munkálatok befejeztével újból látható lesz. Az előbukkant eredeti falfestést, amely szintén virágmintákat ábrázol, akárcsak az oszlopokat, vissza fogják állítani úgy, ahogy azt több mint száz évvel ezelőtt megtervezték és létrehozták, így

Érdeklődésünkre, hogy a látogatók mit tapasztalnak mindabból, ami most a Tükörteremben zajlik, Fülöp Tímea elmondta, nem zárják be a termet, az órarend szerint lehet látogatni, csupán egy paravánnal takarták el azt a részt, ahol a restaurátorok dolgoznak. „A terem jobb oldaláról a bútorzatot, ami zöld textíliával van kárpitozva, betettük a raktárba, de bal oldalon levő barna bőr berendezés látható, azt a helyén hagytuk egyelőre” – mondta a Kultúrpalota osztályvezetője, hangsúlyozva, hogy nem zárnak be a munkálatok miatt. Lesz egy időszak, amikor a festett üvegablakok oldalán fognak dolgozni és akkor azt a részt kerítik el pannókkal, de akkor is be lehet majd menni és meg lehet nézni a Tükörtermet, annak a berendezését.