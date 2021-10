Újabb csapás a turizmusnak

Kevesen sétáltak a hétvégén a Maros megyei fürdővárosban • Fotó: Haáz Vince

Szovátán a legjelentősebb gazdasági ág a turizmus, egyben a legsérülékenyebb is, amely azonnal megérzi a változást; a járványügyi korlátozások következményei éreztetik hatásukat – mondta el lapunknak Fülöp László Zsolt polgármester, aki a Székelyhon érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy

ilyenkor az emberek legkisebb gondja, hogy üdülni menjenek,

bár ez is fontos a feltöltődéshez, de ez most egy olyan periódus, amikor más szempontok fontosabbak” – mondta az elöljáró, hangsúlyozva, hogy remélhetőleg csökken a fertőzéses esetek száma és visszaáll a normalitás. Kérdésünkre, hogy milyen nyarat zártak, azt mondta, jó volt a szezon, a beruházásokkal is jól haladtak, a zajos munkákat is megengedték, hogy minél előbb visszaállhassanak a megszokott állapotokhoz.