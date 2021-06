Emberek és medvék otthona

Tusnádfürdő Románia legkisebb népességű városa, de az ezernégyszáz fő mellett tucatnyi medve is lakja, a vadásztársaságok szerint a település körüli erdőket mintegy negyven medve tartja otthonának. Ez a társbérlet a lakosság számára lassan elviselhetetlenné válik.

A nyolcvanéves Erőss Sándor születése óta Tusnádfürdőn él. Azt mondja, a nyolcvanas években is látványosság volt itt a medve, de csak a város szélén lévő etetőknél lehetett megcsodálni a ragadozót, a városba nem tehették be a lábukat a medvék. • Fotó: Beliczay László

Ceaușescu egykori vadászvillája is medvelesként működött, kivéve amikor a diktátor vagy pártfunkcionáriusai ott tartózkodtak. Sándor bácsi szerint a forradalom előtt történt, hogy a Tusványos helyszíneként ismert kempingben egy német turistára támadt a medve. A hír hallatán a diktátor mészárlást rendelt el, a környék összes medvéjét kilövette. • Fotó: Beliczay László

A városszerte kihelyezett medvebiztos szeméttárolók sem okoztak túl nagy fejtörést a hulladékon élőknek. A helyi legenda szerint rendkívüli intelligenciájával a medve képes kinyitni azt a kukát is, amelyhez az embernek mindkét keze, sőt az ujjai is szükségesek. Ennél valószínűbb, amit egyik-másik lakó mesél: a roppant kitartó, türelmes állat akár fél órán át képes billegetni a masszív kukát, amíg annak belső billenőzára megadja magát és felnyílik. • Fotó: Beliczay László

Butyka Zsolt polgármester saját portáján is megtapasztalhatta a nagyvadak garázdálkodását. • Fotó: Beliczay László

Egy anyamedve tört be a garázsba, a hárombocsos család csak lenolajat és fűszerpaprikát talált, így jól nem lakhatott, de mindent összetört. A pusztítást az udvaron felszerelt kamerák is rögzítették. Térfigyelőkamera-kép • Forrás: Butyka Zsolt

Másfél évtizede még működött a település határában egy szemétlerakó, amely mágnesként vonzotta a medvéket – mondta a polgármester. Amióta civilizáltabb a hulladékgazdálkodás, és elszállításig az utcán tárolják a kommunális hulladékot, azóta a medvék is otthonuknak tekintik a várost. • Fotó: Beliczay László

Kérdés, hogy hosszú távon mit old meg a kanadai fejlesztésű, több ezer eurós kukák felszerelése, hiszen a jelenlegi tapasztalatok szerint a medve akkor tör be a házakba, ha már elfogyott a könnyen megszerezhető hulladék. A Jánosy családnak a nyári konyháját rendezte át, amikor a szomszédos épületben éppen szállóvendégek laktak. Nehéz volt meggyőzni őket a szállás biztonságosságáról. • Fotó: Beliczay László