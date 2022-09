Udvarhelyi (ál)valóság

Arról a két legnagyobb, összesen több mint 75 millió lej értékű EU-s pályázatról van szó, amelyek ez év végére be kellene legyenek fejezve. És amely pályázatok esetében még egy kapavágás sem történt. A projektek megvalósítására a szerződések szerint 86, illetve 87 hónap állt rendelkezésre, 2022. november 30-as, illetve 2022. december 31-es befejezési határidővel (meghosszabbított határidő 2023 decembere). Természetesen jogos a kezdeményezés, hogy növelni kell az önrészt, mivel az építőanyagok drágultak.

Ha nagyon fekete-fehéren nézzük a dolgot, akkor erre a 26,4 millió lejre azért van szükség, mert ez a két projekt csak a kampányban volt fontos, a kivitelezésükre azonban nincs energia, mivel azt más köti le (lásd később). Tudjuk, hogy nem könnyű, tudjuk, hogy nagyon összetettek ezek a projektek. De hat év akkor is hat év! És

Mennyi is az a 26,4 millió lej? Ez Székelyudvarhely teljes lakosságának több mint 5 éves lakóingatlan-adóbefizetése. Tehát 5 évig azért fizették be az udvarhelyiek az épületek utáni adót, hogy az most elmenjen önrész kiegészítésre. Vagyis arra, hogy ez a két projekt időben nem indult el. Ez a 26,4 millió lej több mint amennyit Udvarhely egy évben fordít a teljes oktatási rendszerére!