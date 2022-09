Mutogatás van, konkrét felelős nincs, közben folyamatosan nő a székelyudvarhelyi projektek költsége

Noha még el sem kezdődött a kivitelezés, máris jelentősen megemelkedett a két, európai uniós támogatású beruházás értéke, amelyek során felújítanának több fontos székelyudvarhelyi utcát – hangzott el a helyi önkormányzati képviselők szerdai, soron kívüli ülésén. Arról is szó esett, hogy még idén át kellene vegye a polgármesteri hivatal a szejkefürdői vízhálózati beruházásokat, különben vissza kell fizetni a megvalósításért megpályázott összeget.

Az energiaszámlák kifizetése miatt kellene költségvetés-kiegészítést nyújtani a székelyudvarhelyi iskoláknak – a Tamási Áron Gimnázium már felszólítást is kapott a gázszolgáltatótól –, amit már az elmúlt tanácsülésen is jeleztek – emlékeztetett Berde Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője. Furcsállotta is, hogy az ígéretekhez képest ezzel kapcsolatban nincsenek napirendi pontok az aktuális ülésen.