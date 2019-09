Tűzoltómúzeum nyílik Gyergyószárhegyen

Több, mint 100 év tárgyait állítják ki • Fotó: Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóság

A tárgyak csaknem mindegyikét Szárhegyen gyűjtötték össze, de lesz itt néhány Magyarországról kapott eszköz, és egyenruha is. Érdekesség, hogy a diósgyőri tűzoltóktól is érkezett egy Szárhegyhez köthető tárgy: a törzskönyv egy bejegyzésének másolatát állítják ki, amely azt igazolja, hogy 1897-ben egy bizonyos gyergyószárhegyi Zöld Imre tűzoltó szolgált az ottani egységnél.

Amint azt Györffy Zsolt parancsnok elmondta, a legrégebbi itt kiállított tárgy egy 1886-ban Budapesten készült, ma is működőképes lóvontatású tűzoltófecskendő, amellett egyenruhák, fényképek, régi iratokat is közszemlére kerülnek.

A szombati eseményt megelőzően péntek délután 4-től a gyerekeket várják a tűzoltók, azokat, akik szeretnének megismerkedni a munkájukkal, hivatásukkal, elméleti és gyakorlati foglalkozások révén nyílik erre lehetőség. Erre az alkalomra versíró pályázatot is hirdetnek, természetesen, a tűzoltókkal kapcsolatos alkotásokat várnak.

főként az 50-es évek előtti tárgyaknak örülnének, ilyeneket ugyanis alig találtak, iratok is hiányoznak ebből az időből.

György Zsolt jelzi, hogy továbbra is várják a gyűjteményhez a régi tárgyakat, bármelyik évtizedből, de

A szárhegyi tűzoltók nem csak ünnepelnek, hanem odafigyelnek a képzésekre is. Vasárnaptól keddig zajlik majd Güdücön a Szent Flórián táboruk. Ugyanakkor a mindennapokban is helyt kell állniuk, hiszen szerda éjjel egy lakóházban csaptak fel a lángok, azt oltották az alfalvi és csomafalvi és ditrói önkéntesekkel közösen, de már több, mint egy hete a Gyergyószentmiklóshoz tartozó Békényfőn is folyamatosak a bevetések, hogy az erdőtűznek elejét vehessék.