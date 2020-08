Tűzoltóautót kapott ajándékba Lázárfalva

Az önkéntesek munkája nagyra becsülendő, ez alkalomból is látszik, hogy több száz vagy ezer kilométer sem állhatja útját egymás megsegítésének

Kisebb falunaphoz hasonló kis ünnepségen adták át az adományként érkezett tűzoltóautót szerdán a Csíkkozmáshoz tartozó Lázárfalván. Az egybegyűltek között tömeg között jelen volt a németországi Erlau község önkéntes tűzoltóegyesületének 23 fős csapata is, akik a napokban érkeztek meg adományukkal.

Az adományozók részéről a milkau-i önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka, Jens Neubert elmondta, az ő településükön hagyománya van a támogató szellemnek: a 3600 lakó csaknem tíz százaléka önkéntes tűzoltó. „Leellenőriztük, kijavítottuk, csinosítgattuk a járművet, mielőtt elhoztuk.

A 2400 literes víztartállyal rendelkező autó műszaki mentésre is alkalmas, így közúti baleseteknél is bevethető lesz, továbbá a nagy teljesítményű szivattyúnak köszönhetően árvíz esetén is hasznos lehet

– fordította Jens szavait a helyi tűzoltó egyesület parancsnoka.