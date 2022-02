Tűzoltóállomás épül Máréfalván, új sportpályák Belényesen és Szilágysomlyón. Három új beruházás elindításáról számolt be Cseke Attila fejlesztési miniszter azt követően, hogy rendeletben hagyta jóvá az erdélyi magyar közösségek gyarapítását szolgáló finanszírozást – tájékoztat közleményében az RMDSZ.

Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

A Templom utcai, önkéntes tűzoltóknak épített őrség Máréfalván emeletes lesz, így lent a tűzoltóautóknak lesz helye, az emeleten pedig készenlétben várakozhatnak a tűzoltók – mondta el az RMDSZ-es miniszter. „Régi vágya ez a máréfalviaknak, amely ma zöld utat kapott. A fejlesztési minisztérium 3,7 millió lejjel támogatja a beruházást, az önkormányzat önrészt biztosít hozzá” – nyilatkozta Cseke Attila.

A belényesi és szilágysomlyói sportbázis külön-külön 2,9 millió lejes finanszírozást nyertek, és a döntés értelmében közbeszerzési folyamat indul, majd azt követően kezdődhet az építkezés. A multifunkcionális, 20x40 méteres sportbázisokon kézilabdázni, röplabdázni, teniszezni és kosárlabdázni lehet majd, és a pályákat éjjeli megvilágítással is felszerelik, így az őszi estéken is a közösség hasznára válik. A pálya mellett pedig épületet létesítenek, ahova az öltözőket, mosdókat, sportszertárat és az elsősegélynyújtó pontot rendezik be.

Cseke Attila elmondta, „a három beruházás és minden újabb beruházás, amelyet a minisztériumban, vagy kormányzati eszközökkel harcolunk ki, az erdélyi magyar közösség jólétét szolgálja.”