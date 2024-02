Túlszámlázás: egy egész évi áramfogyasztását kiszámlázta a szolgáltató

Majdnem ezer kilowattórás várható havi áramfogyasztást számlázott ki egy olvasónknak az áramszolgáltató kereskedőcég, amellyel szerződéses viszonyban áll. Az ezer lejt is meghaladó kiszámlázott összeg még egy nagyfogyasztókkal rendelkező háztartás esetében is számottevő lenne, de a panasz szerint egy olyan vidéki házra számolták ki a meglehetősen nagy áramfogyasztási költséget, amelyet az év nagy részében nem is használnak a tulajdonosok.