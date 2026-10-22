Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt

Fotó: Borbély Fanni
További egyeztetést sürgetnek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállítás bevezetése miatt. Több lakástulajdonosi társulás, akárcsak Székelyudvarhelyen, petícióban fogalmazta meg aggályait az új rendszerrel kapcsolatban.
Számos kérdést vetett fel a csíkszeredai lakószövetségek körében az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése.
A szeptemberben, a Csíki Moziban tartott tájékoztató után több lakószövetségi képviselő is úgy véli, hogy a rendszer gyakorlati működtetésének részletei még tisztázásra szorulnak, ezért további egyeztetést tartanának szükségesnek.
Sántha Pál Vilmos, a Testvériség Lakószövetség elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy
Szerinte a legnagyobb hátrányát a rendszernek elsősorban
Az általa vezetett lakószövetséghez mintegy 500 lakrész tartozik, egy részükben pedig hulladékledobó működik, ezek megszüntetése is szóba került, ám ehhez megfelelő alternatívát kellene biztosítani a lakóknak – vélte a lakószövetség elnöke.
Ilyen elzárható gyűjtőpontokat alakítanak ki Csíkszeredában is, különböző méretekben a tervek szerint
Fotó: Csíkszereda Városháza
Átgondolatlannak és megvalósíthatatlannak tartja az új hulladékgazdálkodási rendszert Kopacz Györgyi, a csíkszeredai Fűzfa lakószövetség adminisztrátora. Megkeresésünkre elmondta, hogy a lakószövetséghez mintegy 300 család tartozik,
Ezért elsősorban a költségek lakók közötti elosztásának módját, a háztartások létszám szerinti kategorizálását kifogásolja, ugyanakkor a drágítást is nehezményezi. Ráadásul szerinte
A tiltakozó petíciót ő is aláírta, de állítása szerint mindeddig nem kaptak érdemi választ.
Fotó: Borbély Fanni
A Lak 6 lakószövetség elnöke, Ambrus Lászlónak a korábbi tájékoztatón elhangzott ígéretek gyakorlati megvalósításával kapcsolatban vannak kételyei. Mint fogalmazott: ugyan ígértek „ketreces” hulladékgyűjtőpont kialakítást, de félő, hogy akárcsak jelenleg, ezután is oda fogják hordani máshonnan is a szemetet.
– jegyezte meg.
Nemcsak az emelt díjak, hanem a gyűjtőpontok tisztaságának biztosítása is kérdéses. Baricz Gergely, a Nárcisz Lakószövetség elnöke szerint tisztázni kellene, hogy ki felel a hulladékgyűjtő helyek rendben tartásáért és felügyeletéért. Úgy véli, hogy a lakószövetségekre nem lehet egyszerűen áthárítani ezt a feladatot.
– fogalmazott.
Fotó: Borbély Fanni
Mint magyarázta, eddig azt tapasztalták, akárcsak a fenti lakószövetségnél is, hogy a közelükben található gyűjtőponthoz rendszeresen
A guberálás pedig egy másik súlyos gond. Hiányolja a térfigyelő kamerákat és a helyi rendőrség részéről a hulladékszigetek megfelelő ellenőrzését.
Ugyanakkor számára az is kérdés, hogy mi lesz ezentúl a lenyírt fűvel, összeszedett falevelekkel, ki szállítja el, hová dobják ezeket? Baricz Gergely szerint hasznos lenne, ha novemberben újabb találkozót szerveznének a lakószövetségek képviselőinek részvételével, ahol az időközben felmerült kérdéseket is megvitathatnák.
Hasonló gondok miatt fogalmaztak meg peticiót a székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulások is a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
Mint ismert, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron konzorciuma nyerte a hulladékgazdálkodási szolgáltatást Hargita megyében. Az új, egységesített rendszert decembertől vezetik be.
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Ha egy lakószövetséghez tartozó fekete kukát egy hónapban tízszer kell üríteni, akkor az 798, 6 lejbe kerül a lakószövetségnek, amelyet eloszt annyi személyre ahányan laknak a tömbházban. A számlázást személyek száma szerint adják az alapdíjjal plusz a fekete kuka ürítési díjával együtt.
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