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Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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További egyeztetést sürgetnek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállítás bevezetése miatt. Több lakástulajdonosi társulás, akárcsak Székelyudvarhelyen, petícióban fogalmazta meg aggályait az új rendszerrel kapcsolatban.

Barabás Hajnal

2026. október 22., 07:572026. október 22., 07:57

Számos kérdést vetett fel a csíkszeredai lakószövetségek körében az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése.

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A szeptemberben, a Csíki Moziban tartott tájékoztató után több lakószövetségi képviselő is úgy véli, hogy a rendszer gyakorlati működtetésének részletei még tisztázásra szorulnak, ezért további egyeztetést tartanának szükségesnek.

Sántha Pál Vilmos, a Testvériség Lakószövetség elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy

a lakószövetségek megvitatták az új rendszer tudnivalóit, majd petíciót is megfogalmaztak, amelyet több lakószövetség aláírt.

Szerinte a legnagyobb hátrányát a rendszernek elsősorban

a megnövekedett költségek jelentik a lakók szempontjából.

Az általa vezetett lakószövetséghez mintegy 500 lakrész tartozik, egy részükben pedig hulladékledobó működik, ezek megszüntetése is szóba került, ám ehhez megfelelő alternatívát kellene biztosítani a lakóknak – vélte a lakószövetség elnöke.

Ilyen elzárható gyűjtőpontokat alakítanak ki Csíkszeredában is, különböző méretekben a tervek szerint • Fotó: Csíkszereda Városháza Galéria

Ilyen elzárható gyűjtőpontokat alakítanak ki Csíkszeredában is, különböző méretekben a tervek szerint

Fotó: Csíkszereda Városháza

Átgondolatlannak és megvalósíthatatlannak tartja az új hulladékgazdálkodási rendszert Kopacz Györgyi, a csíkszeredai Fűzfa lakószövetség adminisztrátora. Megkeresésünkre elmondta, hogy a lakószövetséghez mintegy 300 család tartozik,

az új rendszerben pedig minden háztartás esetében külön kellene követni és kiszámítani a fizetendő összeget, ezt rendkívül nehézkesnek tartja.

Ezért elsősorban a költségek lakók közötti elosztásának módját, a háztartások létszám szerinti kategorizálását kifogásolja, ugyanakkor a drágítást is nehezményezi. Ráadásul szerinte

a rendszer működtetése jelentős többletmunkát ró a lakószövetségekre.

A tiltakozó petíciót ő is aláírta, de állítása szerint mindeddig nem kaptak érdemi választ.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A Lak 6 lakószövetség elnöke, Ambrus Lászlónak a korábbi tájékoztatón elhangzott ígéretek gyakorlati megvalósításával kapcsolatban vannak kételyei. Mint fogalmazott: ugyan ígértek „ketreces” hulladékgyűjtőpont kialakítást, de félő, hogy akárcsak jelenleg, ezután is oda fogják hordani máshonnan is a szemetet.

Idézet
Ha tényleg a fekete kuka ürítésének számát fogják alkalmazni a díjszabásnál, akkor annak borsos ára lesz”

– jegyezte meg.

Nemcsak az emelt díjak, hanem a gyűjtőpontok tisztaságának biztosítása is kérdéses. Baricz Gergely, a Nárcisz Lakószövetség elnöke szerint tisztázni kellene, hogy ki felel a hulladékgyűjtő helyek rendben tartásáért és felügyeletéért. Úgy véli, hogy a lakószövetségekre nem lehet egyszerűen áthárítani ezt a feladatot.

Idézet
Mi nem vagyunk rendőrség”

– fogalmazott.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint magyarázta, eddig azt tapasztalták, akárcsak a fenti lakószövetségnél is, hogy a közelükben található gyűjtőponthoz rendszeresen

más helyekről is érkeznek autók, amelyek nagy zsákokban dobják ki a hulladékot.

A guberálás pedig egy másik súlyos gond. Hiányolja a térfigyelő kamerákat és a helyi rendőrség részéről a hulladékszigetek megfelelő ellenőrzését.

Ugyanakkor számára az is kérdés, hogy mi lesz ezentúl a lenyírt fűvel, összeszedett falevelekkel, ki szállítja el, hová dobják ezeket? Baricz Gergely szerint hasznos lenne, ha novemberben újabb találkozót szerveznének a lakószövetségek képviselőinek részvételével, ahol az időközben felmerült kérdéseket is megvitathatnák.

Hasonló gondok miatt fogalmaztak meg peticiót a székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulások is a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.

Mint ismert, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron konzorciuma nyerte a hulladékgazdálkodási szolgáltatást Hargita megyében. Az új, egységesített rendszert decembertől vezetik be.

A városban élők számára a díjszabást úgy állapították meg, hogy 1 személy esetében 20,68 lej, 2 személy esetében 44,79 lej, 3 személy esetében 65,33 lej, 4 vagy több személy esetében 90,24 lej az alapdíj, amelyhez hozzáadódik majd a vegyes hulladék, azaz a fekete kuka ürítésének költsége is.

Egy 1100 literes konténer ürítése 79, 86 lej áfástól, egy 3000 literesé pedig 217,8 lej.

Ha egy lakószövetséghez tartozó fekete kukát egy hónapban tízszer kell üríteni, akkor az 798, 6 lejbe kerül a lakószövetségnek, amelyet eloszt annyi személyre ahányan laknak a tömbházban. A számlázást személyek száma szerint adják az alapdíjjal plusz a fekete kuka ürítési díjával együtt.

Csíkszék Csíkszereda
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