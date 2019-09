Továbbállt a lakókat zavaró két hajléktalan

Nyáron az utcán, télen a hajléktalanszállón húzzák meg magukat. Iskolakezdésre elhagyták az tanintézet bejáratát • Fotó: Barabás Hajnal

Sokáig a csíkszeredai Kisherceg óvoda közelében, a József Attila Általános Iskola tornatermének hátsó bejáratánál húzta meg magát két idős hajléktalan. „Minden kora reggel láttam őket, ahogy a kartondobozon aludtak. Sajnos büdösek voltak, ott végezték el a szükségletüket, és a kékszeszes dobozokat szanaszét hagyták. Napközben néha eltűntek, de estére ismét előkerültek” – panaszolta egy közelben lakó, aki attól tartott, hogy miután megkezdődik a tanév, kislányának és a többi gyereknek mindennap ebben a látványban lesz része.

A panasz nyomán felkerestük a rendőrséget, hogy megkérdezzük, ilyen esetekben mit tud tenni a hatóság. Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta,

a lakók jelezhetik a problémát a 112-es egységes segélyhívószámon, amennyiben méltóságukban sértve érzik magukat

– ezt szabályozza egyebek közt a 2001-ből származó 61-es számú törvény –, továbbá értesíthetik a rendőrséget csendzavarásért is. A rendőrség ebben az esetben figyelmeztethet és bírságot szabhat ki, és amennyiben továbbra is szabályt sértenek, szigorúbb intézkedéseket is kilátásba helyezhet.

Biró Edit, a csíkszeredai városháza szociális igazgatóságának vezetője érdeklődésünkre kifejtette, ha jelzést kapnak a lakóktól, hogy valahol a városban hajléktalanok tartózkodnak, akkor az az eljárás, hogy munkatársaik felkeresik az érintetteket és elbeszélgetnek velük.

Megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy menjenek a hajléktalanszállóra, de kényszeríteni nem tudjuk. Általában nem fogadják el ezt a lehetőséget, mert a szállón szigorú szabályok vannak, például nem szabad alkoholt bevinni

– magyarázta. Hozzátette, hogy ezt a szabályt ezerféle módon próbálják meg folyamatosan kijátszani a szálló lakói, legutóbb például nem üvegekben vagy palackokban, hanem zacskóban csempésztek be alkoholos italokat, és ha megrészegednek, balhéznak, olyan is előfordult, hogy ki kellett hívni a rendőrséget.

Az igazgató azt is megjegyezte, hogy

a nyári időszakban csökken a szálló lakóinak száma, mert szívesebben tartózkodnak az utcán, mivel ott azt tesznek, amit akarnak, télen azonban legtöbbjük visszahúzódik a szállóba.

A szóban forgó két hajléktalan kapcsán elmondta, kollégái már próbálták felkeresni őket, de napközben nem voltak az említett helyen, ezért ismét a keresésükre indulnak.