Több vendéglátó egység van Székelyudvarhelyen, mint a járványidőszak előtt

Sikerült a koronavírus-világjárvány előtti állapotokhoz hasonló szintre visszajutni, állítják a székelyudvarhelyi vendéglátósok. Míg egyeseknél tavaly drasztikus csökkenés állt be, ezért főként fejlesztésekkel, szolgáltatásaik újragondolásával foglalkoztak, másokat alig, vagy egyáltalán nem viselték meg a szigorító intézkedések. Mintha az ágazatnak még jól is jött volna a kényszerpihenő, mivel 2019-hez képest nőtt a vendéglátó egységek száma, és kemény versenyhelyzet alakult ki.

Azt nem tudja senki, folytatta, hogy szeptembertől majd újabb korlátozásokra lehet-e számítani, ezért most élnek a nyaralási lehetőségekkel. Június közepéig gyenge volt a forgalom, majd az enyhítések után megindult, mostanra pedig nagyon sűrű lett. Tavaly mintegy felére esett vissza a forgalom, ahogy majdnem mindenhol, de ezt ők aktív pihenéssel, fejlesztésekkel, átalakításokkal töltötték. A járványhelyzet pozitív hozadékaként Verzár a teraszon, szabadban reggelizés elterjedését jelölte meg, ezt kényszerből vezették be – hiszen a beltéri tevékenységek jó ideig tiltottak voltak –, de olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy megtartották.

Nem csak visszaálltak a 2019-es állapotok, hanem ahhoz képest is jobbak az ideiek – mondta Verzár Lóránt, a Septimia Resort ügyvezető igazgatója. Ennek szerinte elsősorban a „felgyülemlett energia az oka, vagyis az emberek igénye, akik tavaly nem mertek kirándulni, mozogni, most igyekeznek kihasználni a lehetőségeket”.

Meglepő: nőtt a vendéglátó egységek száma

Ötven százalékos visszaesésről számol be a tavalyi évre vonatkozóan Nagy György, a székelyudvarhelyi Gondűző szálloda és étterem működtetője. A helyzet mostanra változott, „idén már hozzuk a 2019-es adatokat” – vázolta a helyzetet. A tavalyi évhez képest csökkent ugyan a belföldi turisták száma, hiszen megnyíltak a határok, de ezzel párhuzamosan most már érkeznek külföldi turisták is a városba. Ami érdekes, folytatta Nagy, hogy a székelyudvarhelyi vendéglátós piaci kínálat nagyot nőtt,

idén 10-12 új hely nyílt a városban, ami meglepő, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek.

Nagy György nem tud olyan vendéglátó egységről, amelynek a szigorító intézkedések hatása miatt be kellett volna zárnia, „jó harcos versenytársak vannak”.