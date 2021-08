Több tucat állatot kellett elpusztítani egy fenyédi gazdaságban, ahol felütötte a fejét a sertéspestis

Egyelőre nem tudják, hogyan kerülhetett be a sertéspestis abba a fenyédi gazdaságba, ahol az egyik állat elpusztulása miatt merült fel a fertőzés megjelenésének a gyanúja kedden, majd szerdán a laborvizsgálatok is igazolták az afrikai sertéspestis megjelenését. A kórokozó felbukkanása miatt több tucat sertést, illetve malacot kellett elpusztítani az érintett gazdaságban. A gazdaság körül három kilométer sugarú védőkörzetet jelölt ki a szakhatóság.

Jelentős a kár: 31 sertést kellett elpusztítani az érintett gazdaságban a sertéspestis megjelenése miatt. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Az érintett gazdaságban kedden elpusztult sertésből vett minta pozitív lett, miközben a többi állat is az afrikai sertéspestis klinikai tüneteit mutatta. Éppen ezért – szakhatósági felügyelet mellett – az összes sertést elpusztították, a tetemeket pedig a kijelölt helyre szállították.

Miután a körzeti állatorvos fertőtlenítette a szóban forgó gazdaságot, az állategészségügy és az illetékes hatóságok munkatársai megkezdték a község sertésállományának ellenőrzését, annak érdekében, hogy az esetleges továbbterjedést megakadályozzák – adta hírül Fenyéd Község Polgármesteri Hivatala szerdán.

A szóban forgó gazdaságban 31 sertést – felnőtt egyedeket és malacokat – kellet elpusztítani, az összsúlyuk mintegy 1500 kilogramm volt

– számolt be a történtekről megkeresésünkre Csergő Dénes, a község alpolgármestere. A gazdaság tulajdonosa mindig is foglalkozott disznótartással, de nem vásárolt az utóbbi időben, így nem egy fertőzött házisertéssel került be az afrikai sertéspestis a gazdaságba, a fertőzés forrása egyelőre nem ismert – tudtuk meg az alpolgármestertől. Csergő Dénes elmondta,

a kár ugyan jelentős, de fülszámozottak voltak az állatok, így számíthat kártérítésre a károsult gazda.

Más gazdaságban nem merült fel a sertéspestis megjelenésének a gyanúja mindeddig, az igazolt eset miatt három kilométer sugarú védőkörzetet jelölt ki az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság, ezen belül nem lehet mozgatni – adni-venni – az állatokat, és 30 napig állategészségügyi megfigyelés alatt tartják a települést. Ha addig nem jelenik meg új sertéspestis-fertőzés, feloldják a korlátozásokat.

A község vezetősége felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben valaki megszegi a szabályokat és bármilyen módon hozzájárul a betegség terjedéséhez, törvényes eljárás indulhat ellene, valamint arra is, hogy a körzeti állatorvosnál kötelező a sertések bejelentése, illetve fülszámozásuk

– annál is inkább, mert kártérítést csak ezen kötelezettségek betartásával lehet igényelni, ráadásul a be nem jelentett állatot elkobozzák, a gazdát pedig megbírságolják. Ugyanakkor arra kérik a község lakóit, hogy ha a fertőzés tüneteit észlelik állataikon, vagy elhullott sertést látnak, azonnal értesítsék a körzeti állatorvost.

Tünetek, teendők

Az afrikai sertéspestis nem veszélyes az emberre – ennek ellenére tilos fertőzött állatból származó hús fogyasztani –, a kórokozó kizárólag házi sertéseket és vaddisznókat betegít meg, azonban a gazdák felelős magatartása, illetve a törvényes kötelezettségek betartása rendkívül fontos: az állatok ólban tartása, csak ellenőrzött helyről származó táplálékkal történő etetésük, más gazdaságokból származó sertésekkel, vaddisznókkal, vadászkutyákkal való érintkezésük megakadályozása, ruhacsere az ólba való belépés előtt, illetve kilépés után, továbbá tilos a sertéstrágya, illetve az elhullott állat maradványainak a szétszórása is.

Az állatoknál a sertéspestis megjelenésére utaló tünet a hányás, köhögés, étvágytalanság, az, ha az állat nem tud megállni a lábán, a nehéz lélegzés, magas láz, apátia, hasmenés, kékes-piros foltok megjelenése a füleken és/vagy a végtagokon.

A kórnak nincs gyógyszere, a megfertőződéstől számított 10 napon belül az állat menthetetlenül elpusztul.

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság jelentései szerint egyébként hónapok óta nem történt igazolt sertéspestis-fertőzés Hargita megyében – egészen a fenyédi esetig, majd Gyergyóditróban is azonosították a kórt.