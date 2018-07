Több órás várakozás a kórházi járóbeteg-rendelő folyosóján – van megoldás

Esetenként több órás várakozási idővel is számolni kell a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház napi járóbeteg-szakrendelései során, ráadásul a vizsgálatra szánt idő jó részét elveszi a papírmunka. Nincs ez másképp a többi állami kórházban sem, azonban egy bukaresti kórház fiatal rezidense megmutatta, lehet másképp is.

Előfordul, hogy a sok előjegyzett beteg miatt a pácienseknek több órát kell várakozniuk sorra kerülésükig a napi ellátás során. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Sok a papírmunka

Vízi Mária Melinda, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója érdeklődésünkre közölte, Hargita megye legnagyobb egészségügyi intézményében

egy jól meghatározott rendszer szerint működnek az ambuláns rendelők, viszont így is előfordul, hogy a sok előjegyzett beteg miatt a pácienseknek több órát kell várakozniuk sorra kerülésükig a napi ellátás során, amely reggel kilenctől tizenöt óráig tart a hétköznapokon.

Tudni kell, hogy a járóbeteg-rendelésben osztályonként meg van szabva, hogy óránként hány pácienst láthat el a szakorvos: egyes szakokon 30 perc áll az orvos rendelkezésére, az osztályok többségében viszont csak 15 vagy 20 perc. Az ápolási igazgató szerint

van, hogy a 15-20 perc vizsgálati időnek akár a felét is elveheti a papírmunka, de az orvosok próbálják minél inkább csökkenteni az erre szánt időt.

Volt sorszám itt is

Az ápolási igazgató arról is beszámolt, hogy a csíkszeredai kórházban is volt korábban próbálkozás a sorszámos rendszer bevezetésére, azonban főképp az idősebb páciensek nehezen tudtak kiigazodni ezen, így a bevezetése után nem sokkal meg is szüntették.

A bevált gyakorlat az, hogy az orvosi asszisztens szólítja a pácienseket mielőtt sorra kerülnének.

Azt is kiemelte, általában azokon az osztályokon van hosszabb várakozási idő a napi ellátás során, amelyeken kevés orvos teljesít szolgálatot. Vízi Mária Melinda szerint a csíkszeredai kórházban is vannak elképzelések a járóbeteg-ellátás folyamatának gyorsítására.