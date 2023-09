Több okból is késik az uszodaépítés

Noha több mint egy éve kivitelezési szerződést írtak alá a csíkszentkirályi tanuszoda építésére, a munkálatokat csak most tudják elkezdeni. A bürokrácia mellett más okok is közrejátszottak ebben, és ezek között nem szerepel a pénzhiány.

Mint Székely Ernő polgármester kérdésünkre elmondta, a régészeti kutatás befejeződött, ennek eredményeit elküldték Bukarestbe a kulturális minisztériumhoz, amelynek beleegyezésére is szükség volt, ez megtörtént, és a hivatalos közlést várták ahhoz, hogy a munkálat tényleg elkezdődhessen. Ez meg is érkezett, így nincs több akadály – tudtuk meg.

A beruházásról



Az uszoda a Borsáros-fürdő mellé épül, amely benti medencével, pezsgőfürdővel és szaunával is rendelkezik. A létesítmény az úszásoktatáson kívül szabadidős tevékenységeket is szolgál majd. Az építéshez 4888 négyzetméter területet biztosított a község, emellett a közművesítés – a víz-, szennyvíz-, elektromosáram- és gázhálózathoz történő csatlakoztatás – is a helyi önkormányzat feladata. Parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül.



Az úszómedence 15 méter széles és 25 méter hosszú lesz, körülötte 2, illetve 6,8 méter szélességű pihenőhelyeket alakítanak ki. A földszinti öltözők, mosdók mellett a beépített tetőtérben erőterem, tornaterem kap helyet öltözőkkel, mosdókkal a vendégek számára is, illetve egy 124 személyes lelátó.