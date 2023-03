Idén nem készül el, de elkezdik az uszodaépítést

Az eltelt hónapok során a kivitelezést irányító Országos Beruházási Társaság (CNI) által megbízott cég a meglévő típustervnek a helyszínhez történő igazításával volt elfoglalva, ugyanakkor a szükséges engedélyeket is igényelték. Utóbbiak közül még három szakhatósági jóváhagyás nem érkezett meg – tudtuk meg Székely Ernő szentkirályi polgármestertől, aki szerint ha mindezek rendelkezésre állnak, elkezdik az építkezést. Ennek megfelelően

Néhány adat

Az uszoda az úszásoktatáson kívül szabadidős tevékenységeket is szolgál majd. Az építéshez 4888 négyzetméter területet biztosított a község, emellett a közművesítés, az ivóvíz-, szennyvíz-, elektromosáram- és gázhálózathoz történő csatlakoztatás is a helyi önkormányzat feladata. Parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül.