Több mint hatszáz aláírás társaságában küldik el a panaszlevelet a tusnádfürdőiek

Több százan vonultak fel nemrég Tusnádfürdőn. Változást sürgetnek a helybéliek • Fotó: Pinti Attila

A július 9-én Tusnádfürdőn tartott tüntetésen ismertették először azt a panaszlevelet, amelyet a város elkeseredett lakói fogalmaztak meg az egyre súlyosabbá váló medveprobléma miatt. A dokumentumot a megmozduláson is aláírhatták a résztvevők, gondolva viszont az idősebbekre, illetve egyéb olyan személyekre, akiknek nem volt lehetőségük bekapcsolódni a tüntetésbe, a múlt héten a város több üzletében is lehetőséget biztosítottak az aláírásra.

Változásra van szükség

Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármestertől megtudtuk, 605 aláírás gyűlt össze a petícióra a mindössze 1400 lelkes kisvárosban, ezeket a dokumentum és számos plüssmackó társaságában kedd reggel továbbítják az illetékes megyei és országos intézményekhez.

Azt várjuk ettől a kezdeményezéstől, hogy végre valaki észrevegye, milyen súlyos problémáink vannak. Szeretnénk, ha látnák, mi a valóság, mert eddig mindenki azt hitte, hogy csak túlozunk.

A változáshoz az is hozzájárulhat, hogy az elmúlt időszakban az országos médiában is egyre gyakrabban jelennek meg tudósítások a helyzetünkről. Ez a probléma viszont nem most kezdődött, csak idáig nem akarták meghallani, de reméljük, hogy most már változás várható” – húzta alá a városvezető.

Eluralkodott a pánik

A kérvényben egyébként többek között az áll, hogy a medvék éjszaka és nappal is bejárnak a városba, pánikot okozva a lakosság és a turisták körében.

A nagyvadakat már sem a medvepásztor, sem a zárt ajtók vagy ablakok, sem a kutyák, de még az ember sem riasztja vissza.

Rendszeresen betörnek többek között az udvarokra, házakba, panziókba, hatalmas anyagi károkat és pánikot okozva. Emellett az elmúlt években három alkalommal emberre is támadt medve a településen, de szerencsére enyhébb sérülésekkel és egy nagy ijedtséggel megúszták a találkozásokat. Mindezek fényében rámutatnak, hogy a helyzet már kezelhetetlenné vált, a lakosság kétségbeesett, félelemmel és dühhel tele, és aggódnak a saját, illetve gyerekeik életéért, javaik épségéért. Ezért arra kérik az illetékeseket, találják meg azokat a jogi lépéseket, amelyek segíthetnek a medveprobléma megoldásában.

Jön a könnyítés?

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter június végén jelentette be, hogy olyan törvénymódosítást készít elő, amely azonnali beavatkozást tesz lehetővé a medvetámadások esetében. A tárcavezető a július 14-ei kormányülést követően közölte, véglegesült a medvetámadás esetén az azonnali beavatkozást lehetővé tevő sürgősségi kormányrendelet-tervezet, elhárítottak minden jogi és értelmezési akadályt, így a bukaresti kormány a következő ülésén elfogadja az erre vonatkozó jogszabályt. A jelenlegi szabályozás szerint hatvan napon belül lehet kilőni vagy eltávolítani a problémás egyedeket és a művelet rendkívül sok bürokráciával jár.

A környezetvédelmi minisztérium által javasolt módosítás értelmében miután a 112-es segélyhívószámon jelentik a medvetámadást, értesíteni kell a településen működő, azonnali beavatkozásra jogosult csapatot, amelynek tagja a polgármester (hiányában az alpolgármester), a helyi csendőrség egy tagja, a vadásztársaság vagy a vadászegyesület technikai szakszemélyzete, valamint egy állatorvos, és a helyszínen döntést hozhatnak, nem kell senki máshoz fordulni jóváhagyásért. Tánczos Barna hétfőn érdeklődésünkre elmondta: az új jogszabályt szerdán fogadhatják el.