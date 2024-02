Több lábon állni és több mindent sikerré kovácsolni

Az első saját vállalkozását a 2000-es évek elején indította, amelyre aztán egy sor egyéb tevékenységi kört is ráépített. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően fogott hozzá 2002-ben a tachográfok és sebességkorlátozók forgalmazásának Romániában. Azóta kamionszerviz, napelemparkok, bútorgyár és tömbháznegyed építése is a cégcsoport aktivitásai közé tartozik. Cégcsoportja jelenleg közel tíz intézményből áll, de attól sem zárkózik el, hogy a jövőben újakat is indítson. A Fomco Group alapító-tulajdonosának, jelenlegi fejlesztési igazgatójának vállalkozói történetét a következőkben ismerhetik meg.