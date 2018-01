Több ezer eurós ok, amiért 2018-ban is megéri paradicsommal foglalkozni

Paradicsomtermesztés Hargita megyében. Tavaly mindenki teljesítette a de minimis program feltételeit • Fotó: Barabás Ákos

Évi háromezer euró támogatást kap az a gazda, aki tízáras területen – üveg- vagy fóliaházban – legalább kétezer kilogramm paradicsomot termeszt meg, illetve értékesít a január 1. és május 30., vagy november 1. és december 20. közötti időszakban – ismertette a kormányprogram 2018-ra érvényes feltételeit csütörtökön Zsigmond Sándor, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság projektfelelőse a gazdáknak szervezett székelyudvarhelyi tájékoztatón. Mint mondta, a tavaly nyolc évre előirányzott programban

egy gazda összesen öt alkalommal – évente egyszer – igényelheti a támogatást.

Az érdeklődők a mezőgazdasági igazgatóságnál jelentkezhetnek. A kormányprogram célja, hogy szezonon kívül is lehessen hazai paradicsomot vásárolni, és az országhatárokon belüli lehetőségek kihasználásával szoruljon vissza az import – magyarázta Török Jenő, a mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Rámutatott,

talaj jó minőségének köszönhetően egyébként is finomabb a helyben termett zöldség.

„Szerencsére kezdett kialakulni egy olyan fogyasztói réteg is, amely szívesebben vásárol hagyományos fajtájú paradicsomokat, így a gazdáknak is megéri termeszteni” – tette hozzá.

„Nem volt könnyű tavaly meggyőzni az embereket, hogy megéri csatlakozni a programhoz, ezért is örültünk a négy gazdának, aki végül jelentkezett. A mezőgazdasági miniszter nagyon komolyan vette a dolgot, és

a feltételek teljesítése után néhány héttel a gazdák meg is kapták a beígért szubvenciót”

– fogalmazott Török Jenő. A beszélgetésen egyébként jelen volt a programban tavaly részt vett négy udvarhelyszéki gazda is, akik jó tapasztalataikról számoltak be, és tanácsokkal látták el társaikat. Ők idén is igényelni fogják a támogatást.