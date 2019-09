Tíznél is több medve garázdálkodik napi rendszerességgel Csíkszentdomokoson

Egyre nagyobb gondot okoz a medvék túlszaporodása Csíkszentdomokoson is: a településre napi rendszerességgel tíznél is több nagyvad jár be, erre korábban sohasem volt példa. A medvék rengeteg kárt okoztak a nagyközségben, állatokat pusztítottak el, mezőgazdasági területeket tettek tönkre.

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Sohasem okoztak az ideihez hasonló mértékű gondot a településre bejáró medvék Csíkszentdomokoson. Mint Albert Alfonz Páltól, a község alpolgármesterétől megtudtuk:

a helyzet egyre aggasztóbbá válik, hiszen esténként a település több pontján összesen mintegy tíz medvét lehet látni napi rendszerességgel.

Főként a község balánbányai és marosfői kijáratai környékén, az erdős részeknél tűnnek fel, de már a házakat is megközelítik, illetve az is előfordult, hogy udvarra is betörtek. Erre korábban sohasem volt példa, a medvék számának megsokszorozódása pedig az általuk okozott károk számát is megnövelte.

Idén már most kétszer annyi kárt jegyeztek, mint tavaly egész évben.

A medvék a nyár folyamán több juhot, kutyákat, borjúkat, teheneket pusztítottak el, illetve számos búzatáblát tettek tönkre. A nagyvadak által okozott kár több mint húszezer lejre tehető.

„A nagyobb probléma viszont az, hogy esténként nyolc és tizenkettő között lehet megszámolni a medvéket a településen, ráadásul több bocsos anyamedve is van közöttük.

Megközelítik a házakat, ezáltal az embereket is veszélyeztetik, már lakossági bejelentéseket is kaptunk, hogy bemerészkedtek az udvaraikra

– nehezményezte az alpolgármester. Hozzátette, az összes esetben jelentették a medvék okozta pusztítást és kártérítést is igényeltek, a probléma azonban ezáltal nem oldódik meg, sőt egyre csak fokozódik.