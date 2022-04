Tizennégy tűzkárosult család lakhatása még kérdéses

A Tavasz utcai romatelep közelébe is költözhetnek a somlyói tűzkárosultak, ez azonban tőlük is függ.

Ráduly Ferenc, a Tavasz utcai romatelep képviselője megkeresésünkre arról számolt be, hogy kedden összegyűltek az utca lakói, mert ellenzik, hogy még több cigány család költözzön az utcába. A telep romái azonban nem nehezményezik, hogy akár Somlyó utcai cigányok is költözhetnek a szomszédságukba.

Tíz konténert helyeznének ki

Amint arról a nap folyamán írtunk, a Keresztény Segítség Alapítvány tíz konténert helyezne ki a Tavasz utcai romatelep közelében. A szervezet elnöke, Bíró Albin a lapunknak elmondta, A konténereket úgy alakítanák át, hogy kétfelé osztanák, helyet kapna benne egy kisebb mosdóhelyiség is, illetve a másik részében fáskályha, asztal és ágyak helyezhetők el. Egy 4-5 tagú család számára lennének megfelelőek ezek a félgarzonlakásnyi méretű konténerlakások, népesebb családok esetében más beosztással lehetne megoldani. Mint az alapítvány elnöke jelezte: nem lehet tudni, hogy mikor válhatnak beköltözhetővé, hiszen még az áram- és vízellátásukat, illetve a szennyvízelvezetést is meg kell oldani. Az elnök hozzátette, a beköltözés feltétele lesz, hogy legyen a családból legalább egy olyan, akinek munkahelye van, hiszen ha jelképes összeget, 10–20 eurót is, de fizetni kell a házbérért, illetve az energia- és vízfogyasztásért is.