El kell hagyniuk az arénát a tűzkárosultaknak, de nem költözhetnek a tervezett krízisközpontba

Nem várt fordulatokat hozott az elmúlt időszak a csíkszeredai, Hajnal utcába tervezett krízisközpont létrehozásának folyamatában, amely most teljesen leállt. Mint Korodi Attila polgármestertől megtudtuk,

Azt is kilátásba helyezték, hogy amennyiben az ingatlan adásvétele megtörténik, és a roma családokat odaköltöztetik, pert indítanak a helyi önkormányzat ellen. Ez meg is történt, több keresetet nyújtottak be, amelyeket a bíróság összevont, és elnöki rendelettel felfüggesztette a bírósági eljárás befejezéséig a helyi önkormányzat által tavaly elfogadott célszerűségi tanulmány minden olyan hatását, amely a krízisközpont létrehozására irányul.