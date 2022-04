Tűzkárosultak kiköltözése: „nem ragaszkodik mereven” az önkormányzat az április végi dátumhoz

„Szomorú azt hallani, miszerint megromlott a kapcsolat a két fél, (vagyis a városháza és a cigányság) között. A költözés híre megzavarta őket. Nem vezet jóra, ha nem kommunikálnak velük egyenesen” – osztotta meg álláspontját.

Várták a kiköltözést

Rákérdeztünk a csíkszeredai városvezetésnél, mennyire érte váratlanul őket, hogy bírósági úton támadták meg a krízisközpont létrejöttét. Sógor Enikő alpolgármester lapunkkal közölte, számítottak erre az eshetőségre, hiszen mindenkinek jogában áll érdekeit peres úton is védeni.

„Biztosak voltunk abban, hogy jó úton járunk, és ha be is perelnek, folytathatjuk a krízisközpont kialakítását, hogy április végén használatba vehessük. Volt egy előzetes panaszlevél is, amit megválaszoltunk és ezután jött a feljelentés. A meglepetés a per kapcsán született bírósági döntés volt, amely teljesen felfüggesztette a munkálatokat. A pert 2–3 év után meg is nyerhetjük, de nekünk most van szükségünk a krízisközpont elindítására” – fejtette ki álláspontjukat. Az alpolgármester szerint az arénában lakó családok nagyon várták a kiköltözést, nagyon nehéz egy közös térben ennyi embernek ennyi ideig együtt létezni.