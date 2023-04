Tizenhat napig volt kórházban, jelenleg is fájdalmai vannak az áldozatnak

Fájdalmai vannak, ráadásul még most is meg van ijedve az idős férfi, akire több mint egy hónapja támadt rá egy medve Kissolymosban. Az áldozattal való beszélgetésünk során kiderült, az ő és a vadászok véleménye eltér a támadás helyszínét illetően. Tény azonban, hogy a házakhoz nagyon közel tanyázott egy medvecsalád.

a nyomok alapján nem a gazda által jelzett helyszínen történt a támadás, hanem több mint 300 méterre a kerttől, egy bokros részen, ahol később találtak is egy ott tanyázó anyamedvét.

Izsák Domokos továbbra is kitart amellett, hogy őt mindössze 50–60 méterre a kertjétől támadták meg, egy rokona elkerítetlen területén, amelynek gondozását rábízták. Szerinte a medvét az éhség csalhatta oda, hiszen valaki nagyobb mennyiségű rohadt retket és almát helyezett el az említett diófa közelében. Hangsúlyozta,

„Még most sem vagyok jól egyáltalán, a kezem és a lábam is fáj” – így Izsák Domokos. Közölte, vélhetően a támadáskor történt ijedtség miatt emésztési gondjai is akadnak. A történtek óta a kertjéből sem mer kimenni, nemhogy a távolabb lévő mezőgazdasági területein dolgozzon.

Fazakas Attila ettől függetlenül a nyomokban bízik. Természetesen eléggé veszélyesnek tartja, hogy a kertektől mindössze néhány száz méterre tanyáznak a medvék. Ennek oka az lehet, hogy fel vannak bokrosodva a területek, amelyek jó élőhelyet biztosítanak a nagyvadaknak. Kijelentette, az agresszívan fellépő medvét nem fogják kilőni, hiszen bocsai vannak, ráadásul távozott is a környékről.

Az egész életemet tönkretette ez a medve, ráadásul a családtagjaim is megszenvedték a történteket. Mindjárt másfél hónapja támadt rám a nagyvad, de még nem tudok dolgozni

– fogalmazott. Hozzátette, 16 napig lábadozott a kórházban, ezalatt tizenegy kilogrammot fogyott, ráadásul a fájdalmai miatt nem sokat tudott aludni sem. Jelenleg otthonában gyógyul.

Kérdésünkre azt is elmondta, a történtek óta nem látta a támadó medvét, sőt más egyedeket sem – igaz, nem is igazán merte elhagyni a lakását –, de korábban számos példányt észlelt a falu környékén. Szerinte már ki kellett volna lőni az őt megsebesítő állatot, de úgy általában véve is szükség van az állomány ritkítására a lakók biztonsága érdekében.

Nem is érti, miért nem tesz semmit ez ügyben az állam. „Tenyésztik itt nekünk a vadakat… Miért nem viszik haza magukhoz, ha annyira kell” – fakadt ki a gazda. Azt is megtudtuk tőle, hogy ha borúlátóan is, de a törvényszéken kér kártérítést a vele történtek miatt.

Abásfalván is megszűnt a medveveszély

Ez év elején Abásfalva határában támadt egy tizenhat éves fiatalra a medve, akit a törzsén és a karján is megsebesített a nagyvad.

korábban írtuk Fiatal fiút marcangolt össze egy medve – az áldozat nyilatkozott lapunknak „A medve rám ugrott, majd a lábamnál fogva kezdett ráncigálni, mint valami bábut” – elevenítette fel lapunknak a történteket az a 16 éves fiatal, akit vasárnap kora délután támadott meg egy medve Abásfalva határában.

Ezt követően a Nagy–Küküllő Vadász- és Sporthorgász Társulat munkatársai derítették fel a helyszínt, ahol egy bocsos anyamedvére bukkantak. A nagyvad tanyájának környékét szalagokkal kerítették el, hogy elkerüljék a későbbi baleseteket. Kilövést nem terveztek, hiszen bocsos példányról van szó, amelyről valószínűsíthető, hogy kölykeit védve támadt a fiatalra, amely véletlenül túlzottan megközelíthette azokat.

korábban írtuk Bocsos anyamedvére bukkantak Abásfalva határában Abásfalva határában elhúzódott, kis bocsokat nevelő anyamedvére bukkantak a vadászok, illetve a község vezetősége a települést körbevevő területek ellenőrzése során. Utóbbit azután szervezték meg, hogy januárban egy helyi fiatalra támadt egy nagyvad.

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere, aki maga is vadász, rámutatott, az eltelt időszakban nem okozott gondokat a medvecsalád, ami korábbi elméletüket igazolja, miszerint nem agresszív egyedekről van szó. Mindemellett a helyszínt folyamatosan ellenőrzés alatt tartották, és minden jel arra utal, hogy távoztak onnan a medvék. Ettől függetlenül arra kér mindenkit, figyelemmel, hangoskodva közlekedjenek a környéken, hiszen más egyedek is lehetnek a közelben. A bokros terület ugyanis kiváló élőhely a medvék számára.