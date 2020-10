Tévhitek a koronavírusról: a hülyeség mindig könnyebben terjed, mint a hiteles információ

Sokan kételkednek még ma is a vírus létezésében és az óvintézkedések szükségszerűségében • Fotó: Haáz Vince

Arra is kitért, hogy bár az átlagember szabad szemmel nem látja magát a vírust, megfelelő kísérleti módszerekkel vizsgálható, így nem lehet azt mondani, hogy nem is létezik, hiszen van róla felvétel. „Tudjuk azt is, hogy a koronavírusból rengeteg fajta létezik, emberekben is van több féle is, ez viszont egy új típus, és azt nem tudják sokan elfogadni, hogy ilyen nagy problémát okozott egy elég kis változás a vírusban.

Hozzátette: ettől eltekintve a tagadás nem egy modernkori hóbort, hiszen mindig is jellemző volt: ha volt valamilyen probléma, amely egy szélesebb társadalmi réteget érintett, az emberek mindig bűnbakokat kerestek, főleg, ha nem értették a probléma forrását. Régen például azzal magyaráztak egy-egy csapást, hogy megharagítottak egy Istent, mert nem áldoztak neki eleget, ami ugyanolyan hibás volt, mint ma azt állítani, hogy a járvány nem is létezik, esetleg csak a gonosz háttérhatalom kitalációja vagy éppen egy laborban előállított veszélyes tömegpusztító fegyver, amivel próbálják a világ népességét megtizedelni.

A szakember szerint gond az is, hogy belefáradnak az emberek, főként ha a megélhetésük is veszélybe került • Fotó: Beliczay László

Nem tudjuk ennek az okát, de az biztos, hogy vannak olyan körülmények, amelyek elősegítik a szuperfertőzés létrejöttét, például ha egy zárt térben, ahol sok ember tartózkodik, van egy szuperfertőző. Azt viszont nem tudni, ki válik azzá, ezért jönnek létre a gócpontok is. Ezeknek a láncolatoknak a kordában tartása lenne igazán fontos, de ezt csak akkor lehetne véghez vinni, ha megfelelő kontaktkutatás lenne, és nem csak azt derítenék ki, ha valaki megfertőződik, hogy kiknek adhatta tovább, hanem azt is, hogy ő kitől kaphatta el. Erre sajnos nincs kapacitás” – mutatott rá Fejér.

Az is tévhit viszont, hogy a tünetmentesek nem adják tovább a fertőzést. „A tünetmentesek mintái a fertőzés elején mennyiségileg ugyanannyi vírust tartalmaznak, mint a tüneteseké, tehát ugyanúgy megfertőzhetnek másokat. Vannak ráadásul úgynevezett szuperfertőzők, akik sokkal több személynek képesek továbbadni a vírust. Az influenzánál legalább egy vagy két embernek adja tovább a fertőzést egy beteg, a koronavírusnál viszont ez másként működik. Az átlag esetében is ugyanennyi, de nem az a jellemző, hogy minden beteg 1-2 személyt fertőz meg, hanem egyre több jel mutat arra, hogy nem egységes a fertőzés átadására való hajlam.

Tovább nőhetnek az esetszámok

A szakember arról is szót ejtett, hogy egyre nagyobb a pozitív tesztek aránya, ami azt is jelenti, hogy már rég elszabadult kontroll alól a járvány. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) úgy tartja, hogy a járványt 5 százalék pozitivitási arányig (az elvégzett tesztek hány százaléka pozitív) tartják ellenőrzés alatt, a fölött pedig kicsúszott a járványkezelés a hatóságok kezéből. Romániában ez az arány átlagosan már 20 százalék körül alakult az utóbbi napokban.

Ez arra enged következtetni, hogy már a közösségi terjedés szakaszában vagyunk, ami azt jelenti, hogy bárhol, bármikor el lehet kapni a vírust, így az esetszámok várhatóan tovább fognak nőni.

A tudományos adatok ellenére kialakult tiltakozás kapcsán viszont érdemes azt is megemlíteni, hogy mivel már nyolc hónapja tart a járványhelyzet az országban, az emberek belefáradtak, illetve a kormányzati kommunikáció sem volt megfelelő. „Az elején ideig-óráig félelemmel kordában lehetett tartani az embereket, és a járvány első hullámának megfékezése is ennek volt köszönhető. A gond ott van, hogy belefáradnak az emberek, főként ha a megélhetésük is veszélybe került, és valamilyen szinten érthető is a felháborodásuk, viszont azt kellene megérteni, hogy valamennyi áldozatot mindenkinek vállalnia kell, mert a felelősség közös. A kommunikáció is elindult ebbe az irányba az utóbbi időben, már nem csak a félelemkeltés működik, de valószínűleg már késő, mivel a hülyeség annyira elterjedt, hogy már csak akkor fog alábbhagyni, amikor mindenkinek lesz koronavírusos ismerőse. Néhány hónap múlva mindenképp alább fog hagyni ez a vírustagadásos mozgalom” – vetítette elő Fejér Szilárd.