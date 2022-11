Teljesen megújul a csatornaház, már az új funkciója a téma

Kívülről már megújult Marosvásárhelyen a Maros-parti csatornaház, amelynek belső renoválásán dolgoznak jelenleg. Év végéig be is fejeznék a teljes felújítást.

A nyáron el is kezdődtek a munkálatok, megjavították a tetőt, felújították a homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat.

Amint Gnädig Hajnal, az Aquaserv adminisztrációs osztályának vezetője a Székelyhonnak elmondta, az épület külsejével végeztek, most a belső munkálatok folynak. A ház felújításának befejeztével a környéket is szeretnék rendezni, megtisztítani a Maros partjának az épület mögötti szakaszát, illetve a vasút és a telek közötti területet is.

Nem lakás lesz a rendeltetése

Ami a csatornaház új funkcióját illeti, érdeklődésünkre Gnädig Hajnal elmondta,