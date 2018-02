Telekkönyvezésben első a csíkszéki község

• Fotó: Gecse Noémi

Hivatalosan is átadták az elkészült első telekkönyveket Csíkszentkirályon pénteken délelőtt. Az átadáson elsőként Székely Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket ‒ a nagyszámú román részvevőkre tekintettel ‒ először román nyelven, majd magyarul. Rámutatott, ötéves munka révén sikerült a község teljes adminisztratív területére (5300 hektár) elkészíttetni a parcellázási terveket, amelyek révén mostanra kiadhatókká váltak a telekkönyvek is ‒

összesen 6725 új telekkönyv nyílt meg a munkálatok átvétele után.

Arra is felhívta az egybegyűltek figyelmét a községvezető, hogy a következőkben csütörtökönként 10 és 17 óra között zajlik majd a telekkönyvek kibocsájtása, a kapcsolattartó személy ez ügyben Csiszer Erzsébet lesz. Büszkén jegyezte meg azt is, hogy

Hargita megyében elsőként, országos szinten pedig tizenötödikként sikerült befejezni a kataszteri munkálatokat

‒ az uniós forrásokból finanszírozott CESAR-program keretében. Végezetül megköszönte a munkálatban közreműködők segítségét.

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa történelmi pillanatnak nevezte a pénteki eseményt. Meglátása szerint ez a továbbiakban arra kötelezi az illetékeseket, hogy minden erőfeszítést megtegyenek a tulajdonjogok tisztázásáért, amelyhez most már adott minden technikai feltétel.

Felszólalásában Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor is örömét fejezte ki a megvalósult munkálatok kapcsán, annál is inkább, hogy mintegy hét-nyolc éve több megyei település is bekapcsolódott az említett programba, amelyeknek különböző okok miatt mégsem sikerült a munkálatokat végigvinniük. Emiatt is nevezte úttörőknek ‒ a vele járó pozitív és negatív hozadékokkal együtt ‒ Csíkszentkirályt, ahol elsőként kiadhatják a telekkönyveket.

Az eseményen jelen volt Radu Codruț Ștefănescu, az Országos Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Ügynökség (ANCPI) igazgatója is, aki köszöntőjében méltatta a Szentkirályon elvégzett munkát. Szorgalmasnak nevezve a jelenlévő illetékeseket, hiszen

domb- és hegyvidéki településként az országban elsőként végezték el a kataszteri munkálatokat ‒ amelyet síkvidéken sokkal egyszerűbb kivitelezni.

A továbbiakban azt is közölte, hogy Hargita megyében is több település hozzáfogott már a kataszteri munkálatokhoz kormánytámogatással, országosan pedig mintegy kétezer szerződést kötöttek.