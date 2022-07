Tejcsarnok létesült Gyimesbükkben, számítanak a gazdák csatlakozására

A gyimesvölgyi szarvasmarhatartó gazdák bizalmára és csatlakozására van szükség ahhoz, hogy kifizetődően működhessen a nemrég megvalósul gyimesbükki tejcsarnok, amelynek kapacitása napi 1600 liter tej. Hosszútávon főleg a biotejként való értékesítés érné meg a gazdáknak, hiszen akár kétszeres árat is kaphatnának a leadott tejért.

„A gyimesvölgyi gazdák jelenleg is biotejet termelnek, hiszen a hegyvidéki övezetben nem szennyezik semmilyen vegyszerrel a gyepterületeket, csakhogy a biotejként való értékesítéshez tanúsítvány megszerzése szükséges, amely egy hosszabb folyamat” – avatott be a részletekbe Farkas Tibor, a 220 gazdát tömörítő Gyimesvölgyi Bio Egyesület elnöke. Tőle tudjuk, hogy

egyelőre csak egyes területekre igényelték, és kapták meg a bio minősítést, és ezután következik, hogy a rajta legelő állatállományból kinyert tejre is biotanúsítványt kérjenek, amely további hat hónapot vesz igénybe.

Nem minden gazda vágott bele a nehézkes eljárásba, sokan ugyanis inkább kivárnak vele, hogy tényleg megéri-e ezzel foglalkozni – magyarázta Farkas. Hozzátette, kell legyenek pozitív példák, hogy a többiek is kövessék.

A nyugati piacokon a konvencionális tejhez képest a biotej 20-25 százalékkal drágábban értékesíthető, a romániai piacokon azonban akár 80-100 százalékkal is többért lehetne eladni, a gazdák így akár a konvencionális tejár kétszeresét is megkaphatnák a biotejért

– példázódott az egyesület elnöke, hogy miért is érné meg a gazdáknak. Szerinte a biotej piaca most van kialakulóban, és amelyet fel fog rázni a gyergyóremetei tejporgyár jövő eleji elindulása is.

Készen áll a tejcsarnok

Évek óta készülnek arra, hogy Gyimesbükkön is tejcsarnok működhessen, a rendszerváltozás után el kellett telnie több mint 30 évnek, hogy ez megvalósulhasson.