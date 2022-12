Technológia a kultúrában: rendhagyó rendezvénysorozatra készülnek Székelyudvarhelyen

KultON – Technológia a kultúrában címmel szervez workshopot, illetve ötletbörzét az IT Plus klaszter Székelyudvarhelyen. A több részre bontott eseménysorozat első eseménye csütörtökön kezdődik a Hargita Business Centerben (HBC), ahol kulturális szakemberek találkozhatnak informatikusokkal és programozókkal.

– mondta Simon Károly. Rámutatott, a digitális kaláka több szempontból is egy sikertörténet Székelyudvarhelyen, ám mint ahogy máshol is jellemző, kevés prototípus lesz kiadott termék egyebek mellett annak továbbfejlesztése, tartalommal való feltöltése miatt. Ez sokszor nem is a fejlesztők, hanem inkább az ötletgazdák miatt alakul így. Ezen változtatni szeretne az IT Plusz klaszter, ezért is döntöttek úgy, hogy több fázisban szervezik meg az eseményt. Ezért van szükség az előkészítő workshopra, hogy tisztábban lássanak a részvevő felek, tudatosabbak legyenek az ötletgazdák.