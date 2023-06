Tanügyi sztrájk – az egész egy nagy kérdőjel

Mi ebbe nem tudunk beleszólni. A szakszervezetek által közzétett nyilatkozatból az tűnik ki, hogy úgy egyeztek a tagsággal, folytatják a sztrájkot. Azért, mert a pünkösd miatt a tanügyiek egyik része otthon, a másik iskolában van, számszerűen nem releváns, hogy most éppen hányan sztrájkolnak. De hétfőn még mindig sztrájkról beszélünk, és több mint valószínű, hogy kedden is sztrájk lesz” – hangsúlyozta.

– fejtette ki a szakszervezeti vezető. „Én hajlandó lennék addig sztrájkolni, amíg megkapunk mindent, amit kérünk. Majd meglátjuk, a kollégák mennyire támogatják az ötletet. Egyelőre elszánt mindenki” – válaszolta arra a kérdésre, hogy meddig hajlandóak folytatni a tiltakozást.

„Szégyenletes dolog”

Nagy Gábor, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) Kovászna megyei elnöke lapunknak elmondta, hogy a hozzá tartozó tanügyiek több mint 80 százaléka sztrájkolt és a megyében is hasonló az arány, hiszen például a bodzafordulóiak 92 százaléka sztrájkol. „A tanügyi kisegítő személyzet hat év után végre megkapta az állami alkalmazottakra vonatkozó 2017/153-as bértörvény értelmében járó fizetésemelést, igaz 9 helyett 8 százalékos lett az is. Egyébként minket, tanárokat is három év késéssel, most juttattak el ahhoz a számjegyhez, ami az említett törvényben szerepel.