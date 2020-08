Tanévkezdés: kérdés, hogy miként indul majd el az oktatás ősszel

Üres osztályterem. Még nem tudni, hogy a járvány miatt milyen formában kezdődhet el az új tanév • Fotó: Balogh Orsolya

Cristinel Glodeanu Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes megkeresésünkre elmondta, régóta várt előrelépés történt idén az oktatás digitalizációjában. „A tanfelügyelőség, közösen a megyei tanáccsal és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével segítséget nyújtott a nyolcadikos vizsgákra készülő diákok számára a SuliTV8-cal, amely hasznos videósorozatnak bizonyult. A megyei tanács segítségével kétnyelvű munkafüzeteket is készítettünk azok számára, akik nem rendelkeztek internet-hozzáféréssel” – számolt be.

Megtudtuk, a nyári időszakban sem áll le az élet a tanfelügyelőségen. A pedagógusok véglegesítő vizsgáit szerdán tartották. „Az írásbeli vizsgára 126 pedagógus jelentkezett, amelyen csupán kettő nem jelent meg. Az óvásokat követő végleges eredményhirdetésre augusztus 4-én kerül sor” – tájékoztatott az illetékes. Ezzel egy időben készülnek az augusztus 24-én kezdődő pótérettségire is, de napirenden van a kilencedik osztályokban fennmaradt helyekre történő beiratkozás lebonyolítása is.

Három lehetőség

A főtanfelügyelő-helyettes elmondta, az ősszel kezdődő tanévre három lehetséges forgatókönyvvel számolnak:

az első az, hogy hagyományosan, az osztálytermekben zajlik majd az oktatás, a szükséges távolságok és higiéniai szabályok betartásával;

a második az úgynevezett hibrid megoldás, a diákok egy része egy-két hét iskolai oktatás után otthonról folytatja, azok pedig, akik addig távoktatásban tanultak, elkezdenek bejárni az iskolába;

a harmadik opció a teljes oktatás digitális térbe való költöztetése lenne.

„Szó van arról, hogy a megyei tanfelügyelőségek kezébe adják a döntést, hiszen a központosított eljárás nem mindenhol válna be. Ha egy településen például nincs járványveszély, akkor a diákok normális körülmények között járhatnának iskolába” – fejtette ki a főtanfelügyelő-helyettes.

Felkészítőkkel segítenek

Mivel nagy esély van a digitális oktatás térhódítására, a pedagógusok számára online oktatásfelkészítő kurzusokat szerveznek. „Csíkszeredában például az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza szervez felkészítőket. Az online oktatásra való felkészítők is online zajlanak, hiszen ebben az esetben nem megoldható a személyes jelenlét. Ezen kívül a minisztérium CRED nevű programja is népszerű a térségben, amelyet Szinaján és Konstancán tartanak” – sorolta. Mint mondta, vannak kollégáik, akik trénerképzéssel is foglalkoznak, és segíteni tudnak a tanárok digitális oktatásra való felkészítésében.

Hiába látjuk el a tanulókat digitális eszközökkel, ha azok nem oktatásra vannak használva. Ezért is fontos, hogy elsősorban a tanárokat készítsük fel a digitalizációra, akik továbbadhatják azt a diákoknak

– világított rá a főtanfelügyelő-helyettes.

Levonni a tanulságokat

Cristinel Glodeanu elmondta, próbálják levonni a tanulságokat az oktatással kapcsolatos tavaszi tapasztalatokból: „Bár ez még csak tervben van, a hatékonyabb felkészítés érdekében a prefektusi hivatallal karöltve a pedagógusokat táblagépekkel szeretnénk ellátni a következő időszakban”. Remélik, hogy az egészségügyi minisztérium által előírt szabályokat a megye minden oktatási intézményében be tudják majd tartatni. A fejlesztéseket illetően ugyanakkor megjegyezte, országos szinten első helyen áll Csíkszereda azzal, hogy a város tizenegy tanintézménye is bekerült a hőszigetelési programba. Hozzátette, a katasztrófavédelmi bizottságnál indítványozta, hogy a megyei internetszolgáltatók olyan helyekre is telepítsenek antennákat, ahol nehézkes vagy egyáltalán nincs internet-hozzáférés. „Nagy befektetést jelentene ez sok cég számára, de a diákok szakszerű oktatása számunkra elsődleges. Szeretnénk minél felkészültebben várni az őszi kezdést” – összegezte.