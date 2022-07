Tánczos Barna: nincs szuverén környezetvédelmi politika, de lehetnek kivételek

Hirdetés

Az elöljáró kifejtette, hogy intézkedéseik, fejlesztéseik azt a célt szolgálják, hogy sikeresebbek és eredményesebbek legyenek, ennek érdekében a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelték, ami háromszor több forrást jelent, mint ami az előző hét évben volt. A több mint négyezer milliárd forintos összeg véleménye szerint a korszerűsítésekkel versenyképessé teszi a magyar agrárpolitikát. „Ez a megemelt forrásmennyiség a nemzeti agrárpolitikánknak gyakorlatilag sarokköve, hiszen ezzel tudjuk biztosítani, ha nehéz körülmények között is, azt a biztonságot, hogy a magyar emberek számára a mindennapi betevő ma is, holnap is, és holnapután is biztonságban meglegyen.”