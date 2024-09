Máshogy tekinteni a születésre

Kraft Hunor elmondta, pár évvel korábban a magzati kötődés egyik elismert szakértőjétől, Varga Katalin budapesti egyetemi tanártól tanult igen sokat, majd a világjárvány ideje alatt elvégezte a mentálhigiéniai képzést is, aminek eredményeképpen sokat változott a világnézete, a születésre is máshogy tekint már, mint frissen végzett szülész-nőgyógyászként.

Mint Kondor Ágotától, a We together Egyesületet képviselő mentálhigiénés szakembertől a felvezetőben megtudtuk, nagyon sokan megkeresik őt és kollégáit, hogy a gyermekekkel kapcsolatos problémákban segítsék őket előrelépni. A Szülők Akadémiájára való előzetes regisztrációt száz fő jelentkezése után le kellett zárni, noha már ekkor több szülő jelezte, hogy nem fog tudni minden alkalmon jelen lenni. A Bod Péter Megyei Könyvtár nagytermében azonban már ezen az alkalmon számos, új információkra nyitott érdeklődő vett részt.

Ennek ellenére már magzatként is egy kompetens, figyelő, érző, álmodó és emlékező lény – állította meggyőződéssel a szülészorvos. A magzat arca már a 14. héten érzékeny az érintésre, a 24. héten reagál a külső zajokra, különösen az anya hangjára. A 26. héten nyitogatja a szemét, de már kicsit korábban is megfigyelhető nála az a gyors szemmozgás, ami az álmodásra jellemző. Ebben a fejlődési szakaszban már mosolyog és grimaszol is.

Ennek tudatában a kísérletek során az is bebizonyosodott, hogy a magzatra nézve az anya felgyorsult szívverése mennyire stresszes, ha tartósan fennáll, akár a magzat fejlődését is visszavetheti. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy a baba megismeri azokat a hangokat (az anyáét, de az apáét is) amelyeket a méhen belül hallott, sőt még a sokszor hallott zenét, mesét is képes felismerni.

A magzat már a 13–15. héten érzi a magzatvíz ízét, amely nagyon hasonlít az anyatejéhez. Ezért