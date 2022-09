Születése évfordulóján emlékeztek Tamási Áronra Székelyudvarhelyen

Tamási Áronra emlékeztek születésének 125. évfordulóján kedden az íróról elnevezett székelyudvarhelyi gimnáziumban. Az egynapos rendezvényen egyebek mellett vetítéseket, felolvasásokat tartanak, ugyanakkor megkoszorúzták az író szobrát is a tanintézet előtt.

A rövid eseményt népdalokkal, illetve Böszörményi Zoltán El nem küldött levél Tamási Áronnak című versének elszavalásával zárták.

Egész napos program

Az igazgatótól megtudtuk, hogy a nap folyamán egyebek mellett volt felolvasószínház, valamint felolvasás az író alkotásaiból, könyvmustra, kiállítás, levetítették az Ábel-trilógiát, ugyanakkor Tamási Áron hangja is hallható volt az iskolarádióban. Ezeken kívül még biciklis emléktúrát is szerveztek a jeles személyiség farkaslaki szülőházához, amelyen több diák is részt vett.