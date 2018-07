Szórakozva alkotnak a diákszínjátszók

A közönség sem marad ki a Csalamádé táborokból. A születendő előadást idén is megtekinthetik • Fotó: Kolozsi-Borsos Gábor

Középiskolások számára hirdette meg idén nyári táborát a Szín-kron csoport. Tagjai és külsős gyergyói diákok mellett Csík- és Háromszékről is lesznek résztvevői a nyári programnak – tájékoztatta a sajtót Kolozsi-Borsos Gábor színművész, a színjátszócsoport vezetője. Elmondta, az idei tábort az előző kiadásokhoz hasonlóan több helyszínen tartják:

a Csíkcsicsóhoz tartozó Csaracsó, illetve Gyergyószentmiklós ad helyet a rendezvénynek, a tábor alatt születendő előadást pedig több településen is bemutatják.

Összerázódás után kemény munka

A csaracsói egy hét alatt az ismerkedésen lesz a hangsúly. Személyiségfejlesztő, koncentrációs gyakorlatok, csapatépítő és szabadidős játékok segítik az összerázódást, ezek mellett

fizikai és szellemi felkészülés, illetve színházi műhelygyakorlatok töltik ki a programot.

Egy hét után a tábor Gyergyószentmiklósra költözik. A Figura Stúdió Színháznál intenzív próbafolyamat során előadást készítenek el a résztvevők, amit a tervek szerint augusztus 8-án be is mutatnak a nagyközönségnek. A Szárhegyi Falunapok keretében is megtekinthető lesz produkciójuk, illetve egy csicsói fellépést is terveznek.

Az előadás egy örök aktuális témát, a tinédzserek és szülők viszonyát taglalja.

Gerincét Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? című szerzeménye adja, amit a táborozók témához kapcsolódó tapasztalataival fogunk kiegészíteni” – ismertette Kolozsi-Borsos.

Akár a savanyúság

Amint a név is sugallja, sok összetevőből áll a Csalamádé-tábor. A rendezvény már csak a helyszínei miatt is „egyveleg”, amihez a résztvevők sokfélesége is társul. „Ahogyan a savanyúságba is rengetegféle zöldséget érlelnek össze, hozzánk is nagyon sok helyről és sokféle diák érkezik, akik, ha »összeérnek«, ízletessé teszik a terméket, azaz jól sikerültté a tábort” – magyarázza a névválasztást Kolozsi-Borsos.