Szondy Zoltán: meg kell változtatnunk, amit eddig csináltunk, nemzetközi szinthez ez kevés

– Második éve jutott ki az FK Csíkszereda az ifjúsági Bajnokok Ligájába (UEFA Youth League), idén ráadásul már pontot is szerzett a csapat. Mégsem tudta átugrani saját árnyékát.

Idén a sors (miután az FK U19-es csapata ismét megnyerte a román bajnokságot) a török Galatasarayt sodorta az utunkba – ami, ismerjük el, hogy egy európai topcsapat. Most nem akarom cukrozni a dolgokat, de ha a szeptember közepi hazai meccsünkön a jogos tizenegyesünket a török származású játékvezető megadja, akkor itthon nyerhettünk volna. Itt jegyzem meg, hogy számomra a mai napig érthetetlen módon az UEFA török származású boszniai bírót küldött a meccsünkre; úgy látszik, hogy velünk, magyarokkal mindent meg lehet tenni. Az október eleji visszavágón a félidei 0-0-nál meg voltam győződve, hogy mi fogunk továbbjutni. Aztán 4-0 lett a végeredmény a törököknek. De a tény mindenképp tény marad: az eredmény után nem igazán van, amit mondani.

Látjuk azt, hogy Erdély-szerte a kisebb korosztályokban nem olyan minőségű a gyerekképzés az alközpontjainkban – beleértve Csíkszeredát is –, hogy ezekből a gyerekekből ifjúsági korban a nemzetközi szinten is komoly játékost tudjunk képezni.

Kivételek nyilván vannak: Corbu Marius például meglépte a nemzetközi szintet, de akár mondhatnám a marosvásárhelyi Omar El Sawy-t is, aki ugyancsak nemzetközi szinten van utánpótlás-válogatottban. Továbbá még vannak olyan játékosaink, akik utánpótlás-válogatottban bizonyították, hogy meglépték ezt a szintet, de sajnos ők kisebbségben vannak – a döntő többségről szomorúan, de be kell ismernem, hogy nem léptek szintet.

– A helyzetfelismerés után, kérem, térjünk át a lehetséges megoldásokra.

– Először is – a gyerekképzés színvonalát növelendő – egy olyan spanyol edzőt igazoltunk le a nyáron, aki az Amerikai Egyesült Államokban az ottani labdarúgó-szövetség megbízásából tanította a gyerekfocit. Nagyon remélem, hogy pár éven belül a munkájának gyümölcse be fog érni, hiszen a tudását nemcsak a gyerekeknek, hanem a többi edzőnek is továbbadja. Hangsúlyozom, években gondolkodunk, a gyerekképzés ugyanis összetettebb, mint a felnőtt foci. Utóbbinál ugyanis, ha nem megy jól a csapatnak, akkor rövid idő alatt tíz új játékost lehet igazolni. A másik fontos lépés, amit ugyancsak megtettünk: