Szombaton kezdődik, kedden zárul a Szent Miklós Napok

A városnapok nyitónapján rendezik a 12. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivált, amely rendszerint a legtöbb érdeklődőt vonzza. A határidőig 40 csapat nevezett be, amelyek a Kossuth Lajos utca felső szakaszán felállított sátrak alatt készítik majd az ételeket.

ezúttal is jelen lesznek a felvidéki Somorja, a vajdasági Magyarittabé, és több magyarországi helység főzőcsapatai is, de például a Jordánia fővárosából Ammanban élő magyarok csapata is visszatérő vendégnek számít.