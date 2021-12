Szinte minden téren bővült a gyergyószentmiklósi kórház

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház új logója • Fotó: Gergely Imre

2020. december végén 279 fős személyzettel működött a gyergyószentmiklósi kórház, ma az állások száma 384. Hetente tesznek közzé újabb álláshirdetéseket,

azon dolgoznak, hogy minőségi szakembergárdával töltsék fel az újonnan létrehozott posztokat.

Amint Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondta, korábban a hatályos szabályozások által megállapított minimális személyzeti létszám jutott egy-egy kórházi ágyra. Az elmúlt hónapokban 127-ről 141-re nőtt az asszisztensek száma, a kisegítő személyzet 19 fővel bővült, többen dolgoznak az adminisztratív szakterületen is, de

két orvos is érkezett Gyergyószentmiklósra.

A számos más munkakör betöltésére meghirdetett állások között orvosigazgatót és gazdasági igazgatót is keres a kórház (a jelenlegi orvosigazgató, Biró Csaba csak meghatározott időre vállalta a tisztség betöltését).

Új gépek működnek, mások beüzemelésre várnak

A felszereltség minden osztályon javult, és még számos készülék várja, hogy hamarosan beüzemeljék, és megtörténjen a szakszemélyzet kiképzése a használatukra, valamint megkössék a szolgáltatási szerződéseket. Ilyen gép lesz például a ergospirométer, ami nem sok helyen található az országban, Hargita megyében ez lesz az első, de Kovászna és Brassó megyében sincs ilyen. Ez sportolók állapotfelmérésére is alkalmas, de még fontosabb, hogy

a koronavírus-fertőzést leküzdők, vagy más tüdőbetegségekben szenvedők gyógyításához is sok hasznos információt tud majd adni.

Más, új készülékek már használatban vannak, például a CT működése idén ősszel indult el (azóta a maroshévízi kórházból is ide hozzák a betegeket vizsgálatra), a szemészeten szürkehályog-műtétek váltak lehetségessé, újabb ortopédiai beavatkozásokat végezhetnek el, és a korábbiakhoz képest többféle betegséget tudnak gyógyítani a tüdőgyógyászaton, a fül-orr-gégészeten vagy az urológián is – többek között ezeket sorolta Fülöp Enikő. Hozzátette, külön köszönet jár ezért Bende Sándor parlamenti képviselőnek és Barti Tihamérnek, az RMDSZ Gyergyó Területi elnökének, akiknek a segítségével

közel 6,5 millió lejes támogatást kapott a kórház. Önerőből ezt 10–15 év alatt tudta volna megvalósítani az intézmény.

Az oxigéngenerátor kapacitásbővítése is folyamatban van (a járvány csúcsidőszakában hetente többször is kellett más megyéből oxigént vásárolniuk), így januártól remélhetőleg nem lesz már ilyen probléma.

További újdonságok

Új arculati elemeket láthat, aki a kórházban jár, új logót is szerkesztettek. A piros alapon fehér logó üzenete az betegközpontúság, emberközpontúság – mutatott rá a kórházmenedzser, aki szerint a piros szín erős pozitív szín akkor is, ha a vérre, fájdalomra is utal, amivel a betegség és a gyógyulás is jár.

A kórháznak 2022-re is számos terve van, például

megérkezett az engedély a csontsűrűségmérő használatára és az új mammográfra is.

Ez utóbbival 2022-ben az egész Gyergyói-medencére kiterjedő szűrőprogramot szeretnének megvalósítani. Egy másik terv, hogy hamarosan a helyi tévében egy tájékoztató sorozat indul, ahol a szakorvosok ismertetik, hogy az új eszközök segítségével milyen új beavatkozások, gyógyítási módok váltak elérhetővé Gyergyószentmiklóson.