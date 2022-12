Szinte a teljes évet feldolgozza a rendőrség friss baleseti összegzője

Előbbi okból 785 szerencsétlenség történt, amelyekben 325-en meghaltak, további 472-en súlyosan megsérültek. A gyorshajtás 739 súlyos balesetet okozott, amelyek 284 halálos áldozattal és 601 súlyos sérülttel jártak.

A közúti balesetek 11,4 százaléka (486 eset) a kerékpárosok által elkövetett szabálysértések számlájára írható, ezek miatt 118-an vesztették életüket és 368-an sérültek meg súlyosan. Az elsőbbségadás elmulasztása 354 balesetet idézett elő (8,3 százalék), 84 elhunyttal és 314 személy megsérülésével, az elsőbbségadás elmulasztása gyalogosoknak pedig 381 súlyos balesetet okozott (8,9 százalék), amelyekben 75-en meghaltak, 314-en pedig súlyosan megsebesültek.

A felsorolt öt ok tehető felelőssé a január és november között történt balesetek 64,3 százalékáért – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

Ebben arról is beszámolnak, hogy a vizsgált időszakban 1 659 652 bírságot rótt ki a rendőrség a közlekedési szabályok be nem tartása miatt, ebből 66 324-et a gyalogosok által elkövetett szabálysértések, 597 101-et a sebességhatárok be nem tartása miatt, 17 537-et az elsőbbségadás elmulasztásáért gyalogátkelőknél, 61 619-et kerékpárosok által elkövetett szabálysértések miatt és 9936-ot járművel szembeni elsőbbségadás elmulasztásáért.

Ugyanakkor gyorshajtás miatt bevonták 78 928 gépkocsivezető jogosítványát. Közülük 73 141-en több mint 50 km/órával, 5787-en több mint 70 km/órával lépték túl a megengedett sebességhatárt.