Színes kulturális és zenei kínálattal várja a közönséget a Double Rise

A Kispál és a Lovasi pénteki produkciójára a Kispál-rajongókat is várják, ez az egyetlen idei fellépésük Erdélyben

– írták a szervezők.

Juhász Anna irodalmár és Vecsei H. Miklós közös irodalmi udvarral várja a fesztiválozókat. A POKET-Petőfi Pajtában koncertszínházi formában szólalnak meg József Attila, Pilinszky János, Csoóri Sándor és Nemes Nagy Ágnes költeményei.

A Petőfi-bicentenárium alkalmából a 26 év – Privát Petőfi című darab erdélyi premierjét is itt tartják, a főszerepet Adorjáni Bálint játssza. Látható lesz Beck Zoli (30Y) Kártyajáték című produkciója és Vecsei H. Miklós József Attila-előadása Balla Gergő (Platon Karataev) közreműködésével.

A Folkudvarban a Parno Graszt és a Csángálló lép fel, de kalotaszegi, szászcsávási és magyarlapádi hagyományőrzők, környékbeli adatközlők is jelen lesznek. A házigazda Kacsó Hanga Borbála és Berecz István, valamint a Tokos Zenekar lesz.

A Kriza János Művelődési Ház színháztermében ifj. Vidnyánszky Attila és színész csapata előadásait nézhetik meg a fesztiválozók. A kisteremben berendezett Filmklubban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem filmszakos hallgatóinak vizsgafilmjeit, illetve magyar nagyjátékfilmeket vetítenek, az alkotók közül Ugron Zsolnával és Tősér Ádámmal közönségtalálkozó is lesz.

A szervezők a sportolni vágyókra is gondoltak, lesz szervezett túra, rafting az Aranyos-folyón, e-bike, sárkányrepülés és íjászat. Közéleti témában is lesznek előadások, és helyi termékekből közösségi fesztiválbrunchot is tartanak. A részletes program a fesztivál honlapján böngészhető.