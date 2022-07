Szili Katalin: amíg Dan Tanasă himnuszéneklésért feljelenthet, addig nincs rendben a kisebbség helyzete

Tükör: jog és joggyakorlat címmel tartottak beszélgetést csütörtökön a Bethlen Gábor Sátorban. A moderátor Wetzel Tamás miniszteri biztos Szili Katalinnal, a Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszterelnöki megbízottjával, Zsigmond Józseffel, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ügyvezető igazgatójával és Bethlendi András jogásszal, az AGFI jogvédő szervezet vezetőjével beszélgetett a kisebbségi jogok érvényesüléséről, vagy nem érvényesüléséről, a jogi kultúra szerepéről, valamint arról is, hogy mennyire élünk azokkal a jogokkal, amelyek eddig is rendelkezésre álltak.

Zsigmond József elsőként a 2012-ben létrejött Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot mutatta be. „Négyes tengelyen dolgozunk, figyeljük a jogsértéseket, felhívjuk rá a figyelmet, nemzetközi jelentésekben és hírlevelekben, tanácsot is adunk, konkrét peres ügyekbe is be szoktunk avatkozni, talán a leghíresebb perek egyike az úzvölgyi.” Úgy véli,