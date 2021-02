Szerdától lehet iratkozni az új Hargita megyei oltóközpontokba

Újabb három központban kezdődik el a koronavírus elleni immunizálás Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Megékezett Romániába az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyag, így új oltóközpontok nyílhatnak meg országszerte.

Hargita megyében három új központban kezdik meg az immunizálást a koronavírus ellen: Szentegyházán, Balánbányán, illetve Csíkszeredában, a Közüzemek (Goscom) Rt. korábbi, Akác utcai székházában

– tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. A védőoltásra már szerdától fogadják az előjegyzéseket az oltásregisztrációs platformon, illetve a központi telefonszámon.

A brit vakcinával a 18 és 55 év közötti felnőtteket immunizálják, prioritást élveznek a krónikus betegek és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozó oltásra jogosultak. A három új oltóközpontban csak az AstraZeneca vakcinával oltanak.

Az oltóanyag a krónikus betegek számára biztonságos, hiszen az AstraZeneca volt az, amely a kísérleti fázisban, a tanulmányok elvégzésekor a legtöbb krónikus beteget vonta be az immunizálásba, és nagyon változatos betegkategóriákból

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi.

Az egészségügyi személyzet immunizálásának a befejezése után a kórházi oltóközpontokat civil épületekbe költöztették, Székelyudvarhelyen a régi mozi épületébe (II. Rákóczi Ferenc utca), Gyergyószentmiklóson a kórház melletti épületbe, Maroshévízen pedig egy használaton kívüli tornaterembe. Ezekben továbbra is csak a 65 éven felülieket immunizálják, illetve azokat a krónikus betegeket, akiknek a korlátozás bevezetése előtt sikerült előjegyeztetniük magukat. Nekik a Moderna oltóananyagát adják be, a lecsökkent utánpótlás miatt a Pfizer oltóanyagát már csak emlékeztető oltásként adják azoknak, akik elsőként is abból kaptak.