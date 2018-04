Székelyudvarhelyen lép fel a Magyar Honvéd Férfikar

• Fotó: Magyar Honvéd Férfikar

A több mint negyven főállású, képzett énekművészből álló Honvéd Férfikar, az „időtlen klasszikus” mint Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusa kiemelt szerepet tölt be nemcsak hazájában, hanem szerte a világban. Több mint hetvenéves múltja alatt négy kontinensen ötven országban vendégszerepelt, előadásszáma közelít a harmincezerhez. A Honvéd Férfikar elnyerte a Prima Primissima-díjat, a Bartók–Pásztory-díjat; a Magyar örökség-díjat pedig kétszeresen: egyszer a Honvéd együttes részeként, majd 2013-ban önállóan is. Megkapta továbbá a nívós Academie Charles Cross Grand Prix du Disque elismerést is.

Évente önálló hangversenyekkel áll a közönség elé, valamint hagyományos részvevője a Magyar Állami Operaház, az Erkel Színház, a Nemzeti Színház produkcióinak. Bérletsorozatának helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme. Emellett a legrangosabb zenei fesztiváloknak, zeneünnepeknek is kihagyhatatlan szereplője, a különböző vidéki helyszínektől a Művészetek Palotájáig – írják bemutatkozójukban. Ezekben a hetekben Andrea Bocellit kísérik németországi turnéján.

Udvarhelyi programok



Kedd délelőtt tizenegy órától a belvárosi református templomban a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjainak tart interaktív énekórát a Honvéd Férfikar. Ez az alkalom is nyitott minden érdeklődő diák számára – tudtuk meg László Judit zenetanártól. Műfaji elemzéssel mutatnak be zeneműveket. A Kodály-emlékév jegyében a koncert mellett interaktív énekórán eleveníti fel a modern magyar zeneirodalom klasszikusának, Kodály Zoltánnak a munkásságát. A kiemelt érdeklődéssel kísért énekórán a diákok maguk is énekelhetnek a kórussal, megismerkednek azzal a technikával, ahogyan egy zeneszerző egy népdal köré építi a maga sajátos hangzásvilágát, és formál új művet e két „nyersanyagból”. A legügyesebbek végül vezényelhetik a férfikart. Az esti hangversenyen a Kodály-művek mellett a férfikari közkedvelt művek is elhangzanak Háry János Toborzójától a Bánk bán Bordaláig. Székelyudvarhely után Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Tordaszentlászlón tart rendkívüli énekórát és hangversenyt a kórus. A hangversenyre a belépés ingyenes.