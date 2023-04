Székelyek Szentföldön – ráadásul évszázadokkal ezelőtt

Április 22-én, szombaton a Duna Televízióban mutatják be a II. Andrásról szóló ismeretterjesztő filmet. Jeles királyunkról legtöbbünknek Katona József Bánk bánja vagy éppenséggel az Aranybulla juthat elsőként eszébe, pedig nekünk, székelyeknek is közünk van hozzá: őseinket sem előtte, sem utána senki nem vezette hadjáratba olyan messzire a szülőföldjüktől, mint ő. Nevezetesen a Szentföldre.

Ki volt valójában II. András? Többek között erre a kérdésre keresi a választ történészek és régészek segítségével Az elveszett király című ismeretterjesztő film, amelyben nyomon követhetjük az Árpád-házi uralkodó és második felesége feltételezett sírhelye után kutató régészcsapat tíz éven át tartó küzdelmes munkáját is.

A filmet a Duna TV az Aranybulla emléknapjához kapcsolódóan, április 22-én 16:58-tól mutatja be

A fentebb feltett kérdés megválaszolása már csak azért is izgalmasnak tűnik, mert az Árpád-ház egyik legvitatottabb uralkodójáról van szó, akit

Ugyanilyen vegyes megítélés övezi az V. keresztes hadjáratban betöltött szerepét, amelynek első szakaszában harcosai élén maga is részt vett, sőt egyes források szerint többnyire ő irányította, ám azt minden esetre nehéz lenne elvitatni tőle, hogy keresztes sereget egyedül neki sikerült szárazföldön rendben hazavezényelni. Méghozzá úgy, hogy útközben frigykötésekkel, egyezményekkel megerősítette a Dunától Antiochiáig és Örményországig terjedő politikai befolyását, diplomáciai kapcsolatait.

Még az ikóniumi moszlim szultán is hajlandónak mutatkozott felvenni a kereszténységét, csakhogy házasság révén bekerülhessen a magyar király családjába! Gondoljunk bele, a világpolitika színpadának szereplői közül ma hány rendelkezik ilyen karizmával?

Andrássyak, Szentpáliak, Aporok

Ám ezúttal nem a róla alkotott képen szeretnénk cizellálni, sokkal inkább felhívni a figyelmet ama kevésbé közismert tényre, miszerint szentföldi hadjárata során székely lovasok is vele tartottak, azaz elődeink az ő vezetésével harcoltak szülőföldjüktől legtávolabb – légvonalban mérve is úgy kb. 2000 kilométerre, ám összességében ennél jóval hosszabb utat tettek meg. Mindez Kézai Simon 1283–1285 körül írt Gesta Hungarorumában szerepel: „… a hatalmas és nevezetes András király… meglátogatta a Szentföldet is, ahol valamennyi keresztény fejedelem által vezérré emeltetett, és